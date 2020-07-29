ترامب يهدد بالرد المناسب حال ثبوت مزاعم بدفع روسيا مكافآت لطالبان لقتل الأمريكان

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد بشكل مناسب إذا تبين أن المزاعم حول المكافآت الروسية لطالبان صحيحة، معربا عن غضبه الشديد إذا ثبت أن المعلومات التي تم نشرها مسبقًا في وسائل الإعلام الأمريكية صحيحة.









ويواجه الرئيس الامريكي دونالد ترامب موجة شديدة من الانتقادات من خصومه؛ بسبب عدم ابداء رد فعل على التقارير غير المؤكدة في وسائل الإعلام حول المكافآت المزعومة التي دفعها الكرملين لحركة طالبان بقتل القوات الأمريكية في أفغانستان.









ونفى كل من الرئيس الأمريكي و موسكو وجود هذه المكافآت حتى الآن.









وتجددت مزاعم حول موسكو وأنها دفعت مكافآت لحركة طالبان، وهي منظمة إرهابية محظورة في روسيا، عن مقتل جنود أمريكيين متمركزين في أفغانستان ، ظهرت لأول مرة في صحيفة نيويورك تايمز في 2 يونيو.







