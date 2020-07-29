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أخبار البلد

إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي على إحدى وحدات التأمين الصحي الشامل

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:10 م
صدى البلد
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محمد غالي
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة وبالإجماع، إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة) على وحدة الحرفيين ببورفؤاد التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

يأتي ذلك القرار تقديرًا للمجهودات العظيمة التي قدمها الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة) الذي وضع صحة المريض المصري أول اهتماماته دون التفات لمردود  ذلك على مستواه الاقتصادي أو تحقيق أي مكاسب مالية. 

وقال الدكتور أحمد السبكي إن الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة) مثال إنساني يحتذى به في الإنسانية ورمز خالد للعطاء، حيث لم يبخل الطبيب الراحل على مدار 45 عاما،ً بتقديم خدماته وخبراته الطبية والعلاجية للمحتاجين وغير المقتدرين ماديًا، كبارً وصغارًا،  متحديًا جميع الظروف الاقتصادية وغلو الأسعار حيث ظل ثمن الكشف الخاص به كما هو لسنوات،  كما أنه كان نعم العون لغير المقتدرين على شراء الأدوية، وكان رحمه الله عليه يقدم خدماته لهم بلا مقابل وبلا أي تمييز، ليضرب مثالًا خالدًا في العطاء الإنسانية ويرفع راية روح المهنة دائمًا وقبل أية اعتبارات أخرى.

كما قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال اجتماعه اليوم بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة نصر،أنه تقديرًا لدور الدكتور محمد مشالي سوف تتم إعادة تسمية الوحدة الصحية القريبة من محل سكن "طبيب الغلابة" بمحافظة البحيرة لتكون باسم الدكتور محمد مشالي أيضًا، وسيتم ذلك فور الانتهاء من نقل الأصول بمحافظة البحيرة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.
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