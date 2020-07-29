سلوى خطاب: الجزء الثاني من مملكة إبليس يكشف الكثير من الأسرار

سلوى خطاب.. دراما بلغة مختلفة وبطولة جماعية

وأوضحت سلوى خطاب، أن "كاسيا هي قريبة فتحي إبليس قبل ارتباطها به، وتعتبر نفسها مسؤولة عن العائلة، وقدرها أن تؤمّن لها الحماية كما تقول الشخصية في سياق الأحداث".



وأضافت سلوى خطاب: "في كل حلقة نكتشف أمورًا جديدة، تقلب مجرى الأحداث في عمل يقدم لغة درامية مختلفة، وتظهر علاقة الشخصيات بعضها ببعض، وكيف بدأت هذه العلاقة مع ما يحويه النص من ألغاز وتشويق.



وأشارت سلوى إلى أن الموسم الثاني سيكشف بصورة أكبر عن سبب قبولها أن تبقى مرتبطة بفتحي، رغم ما كشفته عنه، فضلًا عن كون شخصيتها في العمل أشبه بالعمود الفقري الذي يرتبط به جميع الشخصيات في حارة الجنة"، واصفةً الشخصية بـ "الممتعة والجميلة ولكن المرهقة أيضًا ضمن بطولة جماعية بامتياز، تجعل المشاهد يرى الممثلين وكأنه يشاهدهم لأول مرة بسبب الحبكة الدرامية".



وأعربت سلوى خطاب عن أملها أن يلمس الجمهور المجهود الذي بذله فريق العمل في المسلسل وأن يتفاعل معه ويحبه.



