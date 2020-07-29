نبيلة عبيد توجة رسالة إلى متابعيها بمناسبة عيد الأضحى

هنأت الفنانة نبيلة عبيد متابعيها بعيد الاضحي المبارك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت نبيلة عبيد فيديو لها من احد أفلامها وعلقت عليه قائلة: "كل سنة وانتو بتضحكوا مبسوطين".





وشاركت نبيلة عبيد مؤخرا في بطولة مسلسل سكر زيادة والذي عرض في شهر رمضان الماضي.







