نبيلة عبيد توجة رسالة إلى متابعيها بمناسبة عيد الأضحى

هنأت الفنانة نبيلة عبيد متابعيها بعيد الاضحي المبارك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت نبيلة عبيد فيديو لها من احد أفلامها وعلقت عليه قائلة: "كل سنة وانتو بتضحكوا مبسوطين".
وشاركت نبيلة عبيد مؤخرا في بطولة مسلسل سكر زيادة والذي عرض في شهر رمضان الماضي.
مسلسل "سكر زيادة" ، بطولة نادية الجندي وسميحة أيوب ونبيلة عبيد و هالة فاخر ويشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، ونانسى عجرم، وهيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وروجينا، وجومانا مراد، ولقاء الخميسى، وبيومى فؤاد، وحمدي الميرغني، ومصطفى أبو سريع، ومايان السيد، وبدرية طلبة، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وسليمان عيد، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائه.