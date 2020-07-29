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رياضة

خالد مرتجي يدعو لمتابعيه.. شاهد

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:07 م
خالد مرتجي
خالد مرتجي
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مصطفى كرم
هنا خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بحلول عيد الأضحى المبارك.

ونشر خالد مرتجي صورة له وعلق عليها قائلا " صباح الخير على الناس الحلوة اسأل الله سبحانة وتعالي في هذة الايام المباركة أن يمتعكم جميعا بالصحة والسعادة والستر وراحة البال ".

يذكر أن  قناة الأهلي اعلنت  عن عودتها للظهور من جديد بعد التطوير بأكبر «VIDEO WALL» في استوديوهات مصر، حيث يضم الاستوديو الرئيسي للقناة 190 مترًا شاشات عالية «pixel pitch 2.8»، موزعة على 8 شاشات عملاقة، لاستخدامها في خريطة البرامج المنوعة التي تقدم على شاشتها.

وقال مسئولو القناة إن الشاشات المستخدمة في الاستوديو تتنوع  بين الكيرف والإستريت والدائرية، لتقديم أفضل خدمة وصورة لجماهير النادي، وذلك بعد أشهر من التطوير، الذي أشرفت عليه شركة «لايف»، صاحبة حقوق إدارة وتطوير قناة الأهلي والتابعة لشركة «استادات القابضة».


وتم تجهيز الاستوديو بأحدث الأجهزة والمعدات، وأبرزها كاميرات تعمل بتقنية «hd 1080p»، لضمان أفضل جودة في البث على مدى 24 ساعة.

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