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رياضة

استعدادا لأمم أفريقيا .. ربيع ياسين يختار 16 لاعبا لمعسكر منتخب الشباب

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 06:13 م
صدى البلد
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يسري غازي
أعلن ربيع ياسين أسماء اللاعبين المختارين للمعسكر المفتوح لمنتخب مصر الوطني للشباب المقرر إقامته يوم الاربعاء القادم ضمن الاستعدادات لتصفيات الأمم الأفريقية.

ويخوض منتخب شباب الفراعنة معسكرا تدريبيا استعدادا للمشاركة فى تصفيات أمم أفريقيا المقرر أن تنطلق خلال شهر أكتوبر القادم استعدادا للبطولة الافريقية فى موريتانيا.

جاءت أسماء قاءمة لاعبى منتخب الشباب الـ ١٦ على النحو التالي.

حمزة علاء ومحمد المغربي ومحمد أشرف واحمد أشرف ومحمد نبيل ومحمود جهاد ومحمود صابر وصلاح الدين رضا والسيد عطية ومحمد احمد سيحا ومحمد القومى وسيف الدين على وكريم جمال وعلاء ياسر وزياد فرج ومحمود عبدالمحسن.

يذكر أن جلسة جمعت مؤخرا بين ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب عبدالستار صبرى بالجهاز المعاون مع اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لطرح التصور الخاص بشباب الفراعنة استعدادا للتصفيات الإفريقية.
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