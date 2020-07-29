رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك

أصدر الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، بيانا إعلاميا أكد خلاله أنه يتقدم بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.





جاءت هذه التهنئة وذلك بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن السادة النواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، داعين المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر قيادة وشعبا بالخير واليمن والبركات, وأن يوفق بلادنا لمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء والنماء ودوام التوفيق لمصر والأمة العربية والإسلامية.





كما هنأ رئيس جامعة حلوان ، أسرة جامعة حلوان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليهم وعلى ذويهم بالخير واليسر والبركات.



