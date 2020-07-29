VAR يحرم طلائع الجيش من ركلة جزاء.. والحكم يطرد محمد أشرف روقة

قرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء، في بداية الشوط الثاني من المباراة لصالح طلائع الجيش ضد الزمالك.
ويواجه الزمالك منافسه طلائع الجيش في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري.
واحتسب محمد معروف حكم المباراة ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش، في الدقيقة 48، من عمر المباراة.
وطالب نادر حكم الفيديو بالعودة للـ var، وبالفعل تم إلغاء قرار ركلة الجزاء واستمرار المباراة كما كانت بنفس النتيجة.
وقرر محمد معروف طرد محمد اشرف روقة بعد التحامه مع أسامة فيصل لاعب الزمالك في الدقيقة 53.