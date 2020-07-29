VAR يحرم طلائع الجيش من ركلة جزاء.. والحكم يطرد محمد أشرف روقة

واحتسب محمد معروف حكم المباراة ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش، في الدقيقة 48، من عمر المباراة.





وطالب نادر حكم الفيديو بالعودة للـ var، وبالفعل تم إلغاء قرار ركلة الجزاء واستمرار المباراة كما كانت بنفس النتيجة.





وقرر محمد معروف طرد محمد اشرف روقة بعد التحامه مع أسامة فيصل لاعب الزمالك في الدقيقة 53.



