طلعت يوسف يمنح لاعبي الاتحاد 48 ساعة إجازة في عيد الأضحى

وظهرت المسحة الطبية السادسة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إصابة ثلاثة من اللاعبين بفيروس كورونا المستجد بواقع اثنين من لاعبي الفريق وأحد الإداريين بعد المسحة التي أجراها اللاعبون أمس، الإثنين.





وتم اتخاذ التدابير الاحترازية لعزل المصابين من خلال الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق الذي يتولى جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بالعلاج.





وأكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، ضرورة اتخاذ الإجراءات الطبية وتوفير العلاج اللازم للاعبين.





ويواجه الآن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري نظيره سموحة في المباراة الودية التي تجمع بينهما ضمن الاستعدادات النهائية لاستئناف بطولة الدوري المصري من جديد.





وتوقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.