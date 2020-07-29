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رياضة

طلعت يوسف يمنح لاعبي الاتحاد 48 ساعة إجازة في عيد الأضحى

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 07:36 م
طلعت يوسف المدير
طلعت يوسف المدير الفني للأتحاد السكندري
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حسام الحارتي
منح طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري اللاعبين راحة سلبية 48 ساعة بادية من غد الخميس بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقرّر طلعت يوسف عودة اللاعبين للتدريبات من جديد يوم السبت المقبل لخوض التدريبات استعدادًا لاستئناف الدوري المصري من جديد يوم 6 أغسطس المقبل عقب توقفه خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وظهرت المسحة الطبية السادسة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إصابة ثلاثة من اللاعبين بفيروس كورونا المستجد بواقع اثنين من لاعبي الفريق وأحد الإداريين بعد المسحة التي أجراها اللاعبون أمس، الإثنين.

وتم اتخاذ التدابير الاحترازية لعزل المصابين من خلال الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق الذي يتولى جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بالعلاج. 

وأكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، ضرورة اتخاذ الإجراءات الطبية وتوفير العلاج اللازم للاعبين.

ويواجه الآن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري نظيره سموحة في المباراة الودية التي تجمع بينهما ضمن الاستعدادات النهائية لاستئناف بطولة الدوري المصري من جديد.

وتوقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
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