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توك شو

أحمد موسى: الدولة نفذت مسحا لفيروس سى تضمن 60 مليون مواطن.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 08:07 م
احمد موسى
احمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجميع عليه أن يفتخر بما قامت به الدولة فى محاربة فيروس سي، موضحًا أن مصر قامت بعلاج جميع المصابين بالمجان.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة " صدى البلد" أن الحملة قامت بعمل مسح لـ 60 مليون مواطن وما تم اكتشافه مصاب تم علاجه.

وأوضح أحمد موسى، أن برنامج على مسئوليتى كان يتابع حملة 100 مليون صحة بشكل يومى ورصد ما توصلت له.

وأشار أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنه يحلم بعلاج جميع مرضي فيروس سي، بالفعل تحقق حلم الرئيس وتم علاج جميع مصابي فيروس سي.

ولفت أحمد موسى، إلى أن، السيسي طالب باتخاذ جميع الإجراءات لعلاج مصابي فيروس سي فى أسرع وقت".

وتابع :" احنا أول دولة فى العالم خالية من فيروس سي".

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