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فن

مشهد رائع تنظيم أروع.. رامي جمال يعلق على تنظيم فريضة الحج

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:07 م
رامي جمال
رامي جمال
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مصطفى كرم
علّق الفنان رامي جمال على قيام المملكة العربية السعودية بتنظيم فريضة الحج بطريقة احترازية للحفاظ على الحجاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

ونشر رامي جمال صورة لطواف الحجاج حول الكعبة المشرفة وعلق عليها قائلاً "‏مشهد رائع تنظيم أروع كعادة المملكة ولكن الأروع والأروع انك تسأل نفسك عن حب ربنا وتسهيله للعشر آلاف شخص دول علشان يحجوا بيته في أسهل حجة بأمر الله اللهم تقبل منهم وهون عليهم وارزقنا حج بيتك الكريم يا كريم وقنا وهم الوباء والبلاء وكل عام وحضراتكم طيبين وعيد سعيد ".

يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

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أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي
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