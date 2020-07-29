ساهم بخياطة آية من كتاب الله.. أحمد موسى يحكي تفاصيل صلاته داخل الكعبة المشرفة عام 99.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، بثا مباشرا من المملكة العربية السعودية، لرصد مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة ، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.









وأضاف أحمد موسى ، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" أن هناك فريقا مجهزا يقوم بفك الكسوة القديمة ثم تثبيت الكسوة الجديدة.









وأشار موسى، إلى أنه ساهم فى العام الماضي بخياطة آية من كتاب الله فى كسوة العام الماضي.









وأوضح أنه يتذكر أشياء جميلة، ويشعر أنها الآن، ودعا الله أن يكتب زيارة بيت الله الحرام لجميع المسلمين.









ولفت أحمد موسى، إلى أنه صلى داخل الكعبة المشرفة في عام 99، مؤكدًا أن الله أراد له ذلك.