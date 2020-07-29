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برلمان

معتز محمود: الأمن القومي لا يتحمل صراعا حزبيا.. ومصلحة الوطن في تكوين ائتلاف لخوض الانتخابات

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:04 م
النائب معتز محمود
النائب معتز محمود
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عبد الرحمن سرحان- عدسة| إيهاب عيد
أكد النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب، القيادي بحزب الحرية المصري، أهمية وجود تناغم سياسي وحزبي الفترة الحالية ووجود ائتلاف قوي بين الأحزاب، وعدم وجود انشقاق سياسي داخلي، خاصة خلال الفترة الحالية.


وقال النائب معتز محمود، خلال حوار له مع "صدى البلد"، أن الأمن القومي لا يتحمل ولا يسمح بأي صراع سياسي حزبي داخلي، لافتًا إلى التهديدات التي تواجه الدولة من الناحية الغربية إلى جانب أزمة سد النهضة، ومحاربة الإرهاب واداعش، وبالتالي من غير المعقول أن تكون الدولة منشغلة بكل هذه التحديات، ونتحدث عن تصارع  في الانتخابات.


وتابع: "لذا يجب على الأحزاب المصرية والسياسيين أن يضعوا الأمن القومي لمصر فوق كل اعتبار، وعدم التصارع للفوز بأكبر عدد من المقاعد في المجالس النيابية".مضيفًا: "يجب أن نسمو على المصالح الشخصية والأهداف الضيقة لصالح الأمن القومي".


وأوضح القيادي بحزب الحرية أن: "الحزب قبل الدخول في القائمة الوطنية من أجل مصر، لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على الرغم من عدم حصوله إلا على مقعد واحد، وذلك من منطلق المسؤولية الوطنية، وإيمانه بأهمية وجود ائتلاف بين الأحزاب، لأن المجتمع المصري لا يقبل أي صراع داخلي".



وأضاف: "كما أن الهدف الأساسي لكل حزب هو التعبير عن وجهة نظره، وأن يكون له رأي داخل المجلس النيابي، وذلك بغض النظر عن عدد المقاعد التي حصل عليها في المجلس، ولأن الشخص هو من يضيف للمكان وليس العكس، وكان ذلك أساسا في دخول حزب الحرية المصري القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ".



وكشف عن أن حزب الحرية المصري مستمر في قائمة تحالف الأحزاب في انتخابات مجلس النواب.
معتز محمود: الأمن القومي لا يتحمل صراعا حزبيا.. ومصلحة الوطن في تكوين ائتلاف لخوض الانتخابات
معتز محمود: الأمن القومي لا يتحمل صراعا حزبيا.. ومصلحة الوطن في تكوين ائتلاف لخوض الانتخابات
معتز محمود: الأمن القومي لا يتحمل صراعا حزبيا.. ومصلحة الوطن في تكوين ائتلاف لخوض الانتخابات
معتز محمود: الأمن القومي لا يتحمل صراعا حزبيا.. ومصلحة الوطن في تكوين ائتلاف لخوض الانتخابات
معتز محمود: الأمن القومي لا يتحمل صراعا حزبيا.. ومصلحة الوطن في تكوين ائتلاف لخوض الانتخابات
معتز محمود: الأمن القومي لا يتحمل صراعا حزبيا.. ومصلحة الوطن في تكوين ائتلاف لخوض الانتخابات
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