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مرأة

أسود x سيلفر.. سالي فؤاد تظهر بإطلالة أنيقة على انستجرام

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 09:50 م
سالي فؤاد
سالي فؤاد
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آية التيجي
شاركت الشيف سالي فؤاد مع متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت سالي فؤاد بإطلالة جذابة ناعمة، وهو ما لفت انتباه متابعيها وعبروا عنه في التعليقات.

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وتألقت سالي فؤاد مرتدية بلوزة طويلة باللون الأسود في السيلفرمزينه بقطع من الدانتيل والحرير، وارتدت عليه بنطال ليجن باللون الأسود، وهو ما أبرز من رقة ونعومة إطلالتها.

ورفعت  سالي فؤاد شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية ناعمة، مع ترك خصلات شعرها منسدلاً على ظهرها وأكتافها، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وأضافت سالي فؤاد بعض اللمسات البسيطة من المكياج، واختارت وضع اللون الروز كأحمر شفاه، والماسكرا والكحل الأسود لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف سالي فؤاد في ارتداء الإكسسورات، واكتفت بالتزين بساعة يد باللون الفضي، مع قلادة سيلفر ناعمة وبسيطة.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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