بالأسود الداكن| منة فضالي تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور..شاهد

نشرت الفنانة منة فضالي عدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير لها .
وظهرت منة فضالى بإطلالة جذابة بفستان باللون الأسود ونظارة كلاسيك .
ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:
ما شاء الله جميلة اوى، الله على الجمال، إيه الحلاوة دي، قمر.
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في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.