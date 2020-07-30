غدا.. الموعد النهائي للتقدم للمنحة الدراسية بهندسة عين شمس

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ويأتي ذلك في إطار سعي الجامعة الدائم للمحافظة على مصلحة أبنائها الطلاب والتيسير عليهم خاصة في تلك الظروف التي تمر بها العملية التعليمية.

ويأتي ذلك في إطار سعي الجامعة الدائم للمحافظة على مصلحة أبنائها الطلاب والتيسير عليهم خاصة في تلك الظروف التي تمر بها العملية التعليمية.



