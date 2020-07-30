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تعليم

غدا.. الموعد النهائي للتقدم للمنحة الدراسية بهندسة عين شمس

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:00 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أعلنت كلية الهندسة جامعة عين شمس، عن  الموعد النهائي للتقدم بطلب الحصول على المنحة الدراسية لمركز التميز في الطاقة لطلاب الهندسة بالجامعات الحكومية للدراسة في برنامج الطاقة والطاقة المتجددة بجامعة عين شمس حتى 31 اغسطس 2020.

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ويأتي ذلك في إطار سعي الجامعة الدائم للمحافظة على مصلحة أبنائها الطلاب والتيسير عليهم خاصة في تلك الظروف التي تمر بها العملية التعليمية. 


وأوضحت الكلية أنه يمكن للطلاب الحصول على المزيد من المعلومات حول هذه المنحة الدراسية المتميزة، من خلال التواصل مع مركز التميز في الطاقة داخل كلية الهندسة أو عبر الإيميل:
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