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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30 - 7 - 2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:30 ص
وقعات الأبراج الخميس
وقعات الأبراج الخميس 30 - 7 - 2020
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هاجر هانئ
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الخميس 30- 7 - 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الخميس 30-7- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:

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برج الحمل
مهنيًا: تكون الظروف مؤاتية لإحداث تغيير في حياتك. قد تتلقى خبرًا او تفرح لانفراج، وتحقق المرتجى.
عاطفيًا: تشتعل العواطف هذا اليوم، ويهتف قلبك لشخص يثير إعجابك من النظرة الأولى ويأسرك بأخلاقه وجماله.
صحيًا: أقصد أقرب متجر لبيع الأدوات الرياضية، واشتر دراجة هوائية وانطلق بها في نزهات يومية.

برج الثور
مهنيًا: تحاط بالزملاء وتتلقى مساعدة تفاجئك، تكسب المال، وتقوم بعمليات مربحة وتستفيد حتى من أخطاء الآخرين، وتشعر بأن ساعة المجد قد دقت.
عاطفيًا: لا تكن استفزازيًا مع الشريك بتصرفاتك، فقد يفاجئك بردّة فعل تكون غير متوقعة وتنهي العلاقة بطريقة سيئة.
صحيًا: ابتعد قدر الإمكان عما قد يثير لك مشاكل أنت بغنى عنها وتتركك في حال من اللاستقرار.

برج الجوزاء
مهنيًا: بعد النجاح الذي حققته أخيرًا في العمل، باتت النظرة إليك مختلفة ما يرفع معنوياتك ويعزّز موقعك بين الزملاء.
عاطقيًا: شخص ما معجب بك ويلاحقك دائمًا، لم لا تفكر في إعطائه فرصة للتقرب منك؟ لماذا هذا التصرف، استفد من الظرف.
صحيًا: يدعوك الوضع الذي أنت فيه إلى تغيير نظام الأكل لكي تحافظ على رشاقتك.

برج السرطان
مهنيًا: تزداد معارفك بالعمل وتستفيد منها وتتواصل مع الزملاء العمل كي تنجز المشارعي بشكل أسرع
عاطفيًا: كن أكثر قوة ولا تضعف أمام الضغوط التى تقف بوجه علاقتك مع الحبيب، بل واجهها بشراستك المعهودة والصلبة
صحيًا: تصاب بآلام مفاجئة في العنق ناتجة من كثرة الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر

برج الاسد
مهنيًا: يسلط الضوء على علاقاتك المهنية التي تعرف تطورًا سعيدًا، وتحقق نجاحات باهرة.
عاطفيًا: تشعر بالشوق الى الحبيب وترغب في قضاء بعض الوقت بجانبه، وتتبادلان أحاديث شيقة ورومانسية
صحيًا: البحث في دفاتر الماضي عن الصحة الجيدة لا يفيد، المفيد هو اليوم وكيفية المحافظة عليها

برج العذراء
مهنيًا: حاذر هواجس وافكارًا سودًا تنتابك، فقد تتّهم بعضهم بنيات سيئة وبمحاولة قنص بعض مكتسباتك، لا تعرّض نفسك لفضائح عامة أو لبعض الانتقادات العلنية.
عاطفيًا: فتور في العلاقة مع الشريك، لكن ذلك لن يدوم وستعود المياه إلى مجاريها الطبيعية وتغمركما السعادة الكبيرة.
صحيًا: عليك الابتعاد عن التدخين سريعًا، والقيام بهذه الخطوة بات ضروريًا.

برج الميزان
مهنيًا: تطورات إيجابية تعزّز مركزك المهني، فكن جاهزًا للأيام المقبلة، فهي قد تكون أكثر إشراقًا .
عاطفيًا: أنانية الشريك باتت مزعجة جدًا، لذا عليك تدارك الأمر والتصرف بفاعلية أكبر، وإيجاد أفضل السبل للحصول على الحل المقبول.
صحيًا: بعض الانفعالات الناجمة عن مشاغل الحياة المهنية تدفعك إلى التفكير في أخذ قسط من الراحة لإراحة أعصابك.

برج العقرب
مهنيًا: يُخيّم مناخ الثقة والانسجام وكأنّك قطعت سباقًا طويلًا ومضنيًا، وها انت تطالب بالمكافأة أو بالدعم.
عاطفيًا: العمل بالنصائح ضروري ولا سيما أنك تنتقل من مرحلة عادية إلى مرحلة استثنائية.
صحيًا: تستريح من بعض الضغوط، يمكنك أن تخطط لمشروع ترفيهي يريحك أكثر.

برج القوس
مهنيًا: تنجح في إعادة بناء ما تهدّم في الماضي، وبدء صفحة جديدة بيضاء ومشعّة وخصوصًا مع بداية عملك الجديد.
عاطفيًا: صارح الشريك بما تنوي القيام به، لأنك قد تجد عنده الأفكار البنّاءة والفريدة في نوعها لكل ما يقلقك.
صحيًا: إذا أحسست أنك منزعج ولا تشعر بالراحة قد يكون السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي .

برج الجدي
مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى بعض المراكز التي تحتلها أو إلى قبولك في مهمة كنت تصبو إليها، وتظهر قدرة على الخلق والابداع وتميل الى تقديم المساعدة للزملاء.
عاطفيًا: لا تبرر أخطاء الحبيب وواجهه بما تشعر، وكن إيجابيًا في تعاملك معه، وتقرب منه قدر ما تستطيع ودعه يشعر أنك مهتم به.
صحيًا: إرادتك القوية تسمح لك التخلص من كل ما يهدم صحتك ويبقيك في حال سليمة.

برج الدلو
مهنيًا: تتطور الأمور إيجابيًا لمصلحتك في زمن قياسي، وهذا يرفع معنوياتك لتُقبل على الأعمال بحماسة كبيرة.
عاطفيًا: إياك التجنّي على الشريك لأسباب سخيفة وسطحية، قد ترتد الأمور سلبًا عليك، وتورطك في لا يحمد عقباه.
صحيًا: يعتريك شعور بأن مناعتك غير قوية، وتحاول الإكثار من الفيتامينات عشوائيًا.

برج الحوت
مهنيًا: لا تدع الشكوك تدخل حياتك المهنية، لمجرّد أن تصغي إلى القيل والقال من أشخاص يضمرون لك الخير ظاهرًا، لكنهم في الباطن لا يتمنون لك إلا الشر.
عاطفيًا: قد يعتمد الشريك بعض الخطوات التي تتسم بطابع درامي، بغية تحقيق أهداف حددها لنفسه مستقبليًا.
صحيًا: خفف من وطأة الضغط على نفسك لئلا تصاب بانهيار أو بوعكة مفاجئة.

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