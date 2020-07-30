حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30 - 7 - 2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الخميس 30- 7 - 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.





وفيما يلي حظك اليوم الخميس 30-7- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:





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برج الحمل مهنيًا: تكون الظروف مؤاتية لإحداث تغيير في حياتك. قد تتلقى خبرًا او تفرح لانفراج، وتحقق المرتجى. عاطفيًا: تشتعل العواطف هذا اليوم، ويهتف قلبك لشخص يثير إعجابك من النظرة الأولى ويأسرك بأخلاقه وجماله. صحيًا: أقصد أقرب متجر لبيع الأدوات الرياضية، واشتر دراجة هوائية وانطلق بها في نزهات يومية.





برج الثور

مهنيًا: تحاط بالزملاء وتتلقى مساعدة تفاجئك، تكسب المال، وتقوم بعمليات مربحة وتستفيد حتى من أخطاء الآخرين، وتشعر بأن ساعة المجد قد دقت.

عاطفيًا: لا تكن استفزازيًا مع الشريك بتصرفاتك، فقد يفاجئك بردّة فعل تكون غير متوقعة وتنهي العلاقة بطريقة سيئة.

صحيًا: ابتعد قدر الإمكان عما قد يثير لك مشاكل أنت بغنى عنها وتتركك في حال من اللاستقرار.





برج الجوزاء

مهنيًا: بعد النجاح الذي حققته أخيرًا في العمل، باتت النظرة إليك مختلفة ما يرفع معنوياتك ويعزّز موقعك بين الزملاء.

عاطقيًا: شخص ما معجب بك ويلاحقك دائمًا، لم لا تفكر في إعطائه فرصة للتقرب منك؟ لماذا هذا التصرف، استفد من الظرف.

صحيًا: يدعوك الوضع الذي أنت فيه إلى تغيير نظام الأكل لكي تحافظ على رشاقتك.





برج السرطان

مهنيًا: تزداد معارفك بالعمل وتستفيد منها وتتواصل مع الزملاء العمل كي تنجز المشارعي بشكل أسرع

عاطفيًا: كن أكثر قوة ولا تضعف أمام الضغوط التى تقف بوجه علاقتك مع الحبيب، بل واجهها بشراستك المعهودة والصلبة

صحيًا: تصاب بآلام مفاجئة في العنق ناتجة من كثرة الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر





برج الاسد

مهنيًا: يسلط الضوء على علاقاتك المهنية التي تعرف تطورًا سعيدًا، وتحقق نجاحات باهرة.

عاطفيًا: تشعر بالشوق الى الحبيب وترغب في قضاء بعض الوقت بجانبه، وتتبادلان أحاديث شيقة ورومانسية

صحيًا: البحث في دفاتر الماضي عن الصحة الجيدة لا يفيد، المفيد هو اليوم وكيفية المحافظة عليها





برج العذراء

مهنيًا: حاذر هواجس وافكارًا سودًا تنتابك، فقد تتّهم بعضهم بنيات سيئة وبمحاولة قنص بعض مكتسباتك، لا تعرّض نفسك لفضائح عامة أو لبعض الانتقادات العلنية.

عاطفيًا: فتور في العلاقة مع الشريك، لكن ذلك لن يدوم وستعود المياه إلى مجاريها الطبيعية وتغمركما السعادة الكبيرة.

صحيًا: عليك الابتعاد عن التدخين سريعًا، والقيام بهذه الخطوة بات ضروريًا.





برج الميزان

مهنيًا: تطورات إيجابية تعزّز مركزك المهني، فكن جاهزًا للأيام المقبلة، فهي قد تكون أكثر إشراقًا .

عاطفيًا: أنانية الشريك باتت مزعجة جدًا، لذا عليك تدارك الأمر والتصرف بفاعلية أكبر، وإيجاد أفضل السبل للحصول على الحل المقبول.

صحيًا: بعض الانفعالات الناجمة عن مشاغل الحياة المهنية تدفعك إلى التفكير في أخذ قسط من الراحة لإراحة أعصابك.





برج العقرب

مهنيًا: يُخيّم مناخ الثقة والانسجام وكأنّك قطعت سباقًا طويلًا ومضنيًا، وها انت تطالب بالمكافأة أو بالدعم.

عاطفيًا: العمل بالنصائح ضروري ولا سيما أنك تنتقل من مرحلة عادية إلى مرحلة استثنائية.

صحيًا: تستريح من بعض الضغوط، يمكنك أن تخطط لمشروع ترفيهي يريحك أكثر.





برج القوس

مهنيًا: تنجح في إعادة بناء ما تهدّم في الماضي، وبدء صفحة جديدة بيضاء ومشعّة وخصوصًا مع بداية عملك الجديد.

عاطفيًا: صارح الشريك بما تنوي القيام به، لأنك قد تجد عنده الأفكار البنّاءة والفريدة في نوعها لكل ما يقلقك.

صحيًا: إذا أحسست أنك منزعج ولا تشعر بالراحة قد يكون السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي .





برج الجدي

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى بعض المراكز التي تحتلها أو إلى قبولك في مهمة كنت تصبو إليها، وتظهر قدرة على الخلق والابداع وتميل الى تقديم المساعدة للزملاء.

عاطفيًا: لا تبرر أخطاء الحبيب وواجهه بما تشعر، وكن إيجابيًا في تعاملك معه، وتقرب منه قدر ما تستطيع ودعه يشعر أنك مهتم به.

صحيًا: إرادتك القوية تسمح لك التخلص من كل ما يهدم صحتك ويبقيك في حال سليمة.





برج الدلو

مهنيًا: تتطور الأمور إيجابيًا لمصلحتك في زمن قياسي، وهذا يرفع معنوياتك لتُقبل على الأعمال بحماسة كبيرة.

عاطفيًا: إياك التجنّي على الشريك لأسباب سخيفة وسطحية، قد ترتد الأمور سلبًا عليك، وتورطك في لا يحمد عقباه.

صحيًا: يعتريك شعور بأن مناعتك غير قوية، وتحاول الإكثار من الفيتامينات عشوائيًا.





برج الحوت

مهنيًا: لا تدع الشكوك تدخل حياتك المهنية، لمجرّد أن تصغي إلى القيل والقال من أشخاص يضمرون لك الخير ظاهرًا، لكنهم في الباطن لا يتمنون لك إلا الشر.

عاطفيًا: قد يعتمد الشريك بعض الخطوات التي تتسم بطابع درامي، بغية تحقيق أهداف حددها لنفسه مستقبليًا.

صحيًا: خفف من وطأة الضغط على نفسك لئلا تصاب بانهيار أو بوعكة مفاجئة.



