حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7/29 /2020 اكتشف ما يخبئه لك برجك





برج الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا واجتماعيا: تناغم الشمس والقمر يعدك بانفراجة وفرح رغم الضغوط واليوم مناسب للتجديد.

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يمدك برشاقة ذهنية تساعدك على التقاط كل شيء.



برج الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا: عطارد في منزل العلاقات يعدك بأوقات عاطفية حلوة ويحالفك الحظ.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لدراسة شئون مهنية ومالية وتهتم اليوم بمناقشة وتنظيم أعمالك.



برج الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تقوم بواجبك بدون تذمر ففي ذلك إضافة وفخر لشخصك.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك.



برج السرطان

من 22/6 إلى 22/7

عائليا وعاطفيا: عطارد في برجك يمنحك إشراقة ودفئًا وقدرة على اجتذاب الأحباب.

مهنيًا وصحيًا: القمر في منزل الصحة يمنحك اليوم كل الطاقة والنشاط وهذا هو العامل الرئيسي لنجاحك اليوم.



برج الأسد

من 23/7 إلى 22/8

اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الخامس يمنحك ثقة بالنفس، وتثق أيضا في آرائك، لكن لا تقلل من قيمة الآخر.

صحيا وعاطفيا: تتمتع اليوم بقوة نفسية وتستطيع أن تعبر عن عواطفك بصدق.





