حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 7/29 /2020 اكتشف ما يخبئه لك برجك

هل أنت من المهتمين بمتابعة وتوقعات الأبراج والفلك؟؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الاربعاء 29-7- 2020، وإذا كنت ترغب في الحصول على كل المعلومات المهمة المتعلقة بهذا اليوم؛ فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئه لك النجوم.. وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد، وإليك ما يحمله كل برج من أسرار:
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برج الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: تناغم الشمس والقمر يعدك بانفراجة وفرح رغم الضغوط واليوم مناسب للتجديد.
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يمدك برشاقة ذهنية تساعدك على التقاط كل شيء.
برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: عطارد في منزل العلاقات يعدك بأوقات عاطفية حلوة ويحالفك الحظ.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لدراسة شئون مهنية ومالية وتهتم اليوم بمناقشة وتنظيم أعمالك.
برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تقوم بواجبك بدون تذمر ففي ذلك إضافة وفخر لشخصك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك.
برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عائليا وعاطفيا: عطارد في برجك يمنحك إشراقة ودفئًا وقدرة على اجتذاب الأحباب.
مهنيًا وصحيًا: القمر في منزل الصحة يمنحك اليوم كل الطاقة والنشاط وهذا هو العامل الرئيسي لنجاحك اليوم.
برج الأسد
من 23/7 إلى 22/8
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الخامس يمنحك ثقة بالنفس، وتثق أيضا في آرائك، لكن لا تقلل من قيمة الآخر.
صحيا وعاطفيا: تتمتع اليوم بقوة نفسية وتستطيع أن تعبر عن عواطفك بصدق.
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: تناغم الشمس والقمر يعدك بانفراجة وفرح رغم الضغوط واليوم مناسب للتجديد.
ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يمدك برشاقة ذهنية تساعدك على التقاط كل شيء.
برج الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: عطارد في منزل العلاقات يعدك بأوقات عاطفية حلوة ويحالفك الحظ.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم لدراسة شئون مهنية ومالية وتهتم اليوم بمناقشة وتنظيم أعمالك.
برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تقوم بواجبك بدون تذمر ففي ذلك إضافة وفخر لشخصك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك.
برج السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عائليا وعاطفيا: عطارد في برجك يمنحك إشراقة ودفئًا وقدرة على اجتذاب الأحباب.
مهنيًا وصحيًا: القمر في منزل الصحة يمنحك اليوم كل الطاقة والنشاط وهذا هو العامل الرئيسي لنجاحك اليوم.
برج الأسد
من 23/7 إلى 22/8
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الخامس يمنحك ثقة بالنفس، وتثق أيضا في آرائك، لكن لا تقلل من قيمة الآخر.
صحيا وعاطفيا: تتمتع اليوم بقوة نفسية وتستطيع أن تعبر عن عواطفك بصدق.
برج العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: كن عادلا شفافا وسيقبلك الآخرون إذا شعروا بصدقك.
مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.
برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا: رغم الضغوط، الشمس في وضع داعم ويمنحك ذلك إصرارا وحماسا ويساعدك ذلك على الإنجاز.
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يدفعك للانطلاق متفائلا في كل صوب وتستمتع بالتجديد والتنويع.
برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. عطارد في منزل الحظ يساعدك على إيجاد حلول ناجعة، فقط اهتم بأن تسلك سبل آمنة ومدروسة.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك لاتخاذ مبادرات مالية جريئة لكن ذلك ليس في صالحك.. تجنب المغامرة.
برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا: القمر في برجك يمنحك طاقة عاطفية كبيرة وقدرة على الإغراء.
مهنيا واجتماعيا: تبدو متألقا ويمدك الفلك بالحماس والحيوية وتستمتع بكل نشاط تقوم به.
برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالابتعاد عن الأضواء وبعدم الإدلاء بمعلومات لكائن من كان.. كما أن تأملاتك اليوم تساعدك على تحديد المشاكل وأسبابها.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يطالبك بالاهتمام بسلامتك واتباع نظام صحي ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.
برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الأصدقاء يمدك بالثقة في النفس وتجد أن لديك الإمكانيات لتضيف قيمة لمن حولك وقد يقدم لك البعض معلومات تدفعك للأمام.
مهنيا: عطارد بمنزل العمل يمنحك حظا وجرأة غير معتادة وتستطيع اليوم أن تحسم موضوعا حيويا.
برج الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيًا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تصبر حتى يعرف الآخرون قدر ما تبذله من جهد.
عاطفيًا واجتماعيًا: الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تميل للملل سريعًا وعليك أن تتعلم الصبر وتهدأ وحاول أن تسيطر على أي توتر أو إرباك.
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: كن عادلا شفافا وسيقبلك الآخرون إذا شعروا بصدقك.
مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك.. حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.
برج الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا: رغم الضغوط، الشمس في وضع داعم ويمنحك ذلك إصرارا وحماسا ويساعدك ذلك على الإنجاز.
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يدفعك للانطلاق متفائلا في كل صوب وتستمتع بالتجديد والتنويع.
برج العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. عطارد في منزل الحظ يساعدك على إيجاد حلول ناجعة، فقط اهتم بأن تسلك سبل آمنة ومدروسة.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك لاتخاذ مبادرات مالية جريئة لكن ذلك ليس في صالحك.. تجنب المغامرة.
برج القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا: القمر في برجك يمنحك طاقة عاطفية كبيرة وقدرة على الإغراء.
مهنيا واجتماعيا: تبدو متألقا ويمدك الفلك بالحماس والحيوية وتستمتع بكل نشاط تقوم به.
برج الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالابتعاد عن الأضواء وبعدم الإدلاء بمعلومات لكائن من كان.. كما أن تأملاتك اليوم تساعدك على تحديد المشاكل وأسبابها.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يطالبك بالاهتمام بسلامتك واتباع نظام صحي ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.
برج الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل الأصدقاء يمدك بالثقة في النفس وتجد أن لديك الإمكانيات لتضيف قيمة لمن حولك وقد يقدم لك البعض معلومات تدفعك للأمام.
مهنيا: عطارد بمنزل العمل يمنحك حظا وجرأة غير معتادة وتستطيع اليوم أن تحسم موضوعا حيويا.
برج الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيًا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تصبر حتى يعرف الآخرون قدر ما تبذله من جهد.
عاطفيًا واجتماعيًا: الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تميل للملل سريعًا وعليك أن تتعلم الصبر وتهدأ وحاول أن تسيطر على أي توتر أو إرباك.