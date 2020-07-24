حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 7/24 /2020 ماذا يقول برجك اليوم

تعد الابراج هي احدي المجالات التي يهتم بها الكثير والتي يحرص عليها العديد من الاشخاص علي المتابعة اليومية ولذلك نقدم لكم اليوم الجمعة 24 يوليو حظك اليوم علي حسب برجك مهنيا وعاطفيا وصحيا
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع نبتون في منزلي الصحة ومن المهم اليوم أن تنظم أفكارك وعليك أن تعتني بصحتك.
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في وضع معاكس وقد تشعر بالتشوش وعليك أن تتأنى في أقوالك مع من حولك.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: القمر في منزل الحب لذا أنت على موعد اليوم مع السعادة والحب.
مهنيا واجتماعيا: اليوم تصبو إلى الكمال مما يدفعك لإيجاد حلول مبتكرة لكل مشكلة في طريقك.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بالنظر للمستقبل وعدم الالتفات للماضي.
مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك يدفعك اليوم للتركيز على إصلاح أمور وعليك أن تتحمل مسئولياتك عن طيب خاطر.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تبدو اليوم بكامل لياقتك وتسطع بالأفكار والنشاط.
مهنيا واجتماعيا: يمدك الفلك بالقدرة على الإقناع وعليك اليوم أن تنتهز الفرص.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم بضبط حركتك وكلماتك كي لا تقع في أخطاء.
مهنيا وماليا: القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تنظم أفكارك وتراجع خطواتك وحساباتك ومصروفاتك والتزاماتك المالي
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك اليوم تألقا وسحرا وجاذبية.
مهنيا: اليوم تستطيع أن تعالج المشاكل الصغيرة أولا بأول وتجد حلول ناجعة.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك ألا تتكلم اليوم عن حياتك الشخصية وأن تحافظ على الكتمان وابتعد عن الزهو بنفسك.
مهنيا وصحيا: تنافر القمر مع نبتون في منزلي الصحة يطالبك اليوم أن تهتم بصحتك وتنظم جهودك ولا تبدد جهودك فيما لا طائل من ورائه.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك نحو الاهتمام اليوم بمبدأ التكافل والتضامن مع الأحباب والأصدقاء.
مهنيا وماليا: عطارد في منزل الحظ يدفعك نحو المضي بثقة وجرأة وقد يدفعك الفضول لبحث أمر ما وتتخذ قرارات صائبة.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وقد تعيش اليوم فترة دقيقة تتطلب منك التصرف بحكمة وعناية.
عاطفيا: حاول اليوم أن ترى الإيجابيات فيمن حولك مثلما ترى السلبيات.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك تكسب التقدير وقد تحقق أرباح والوقت مناسب للترتيب لسفر أو رحلة.
عاطفيا وعائليا: اليوم تساعدك الأفلاك على تحقيق تفاهم مع من حولك وتحركهم بذكاء.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب وقد تطمئنك معلومات.
مهنيا وماليا: تنافر القمر ونبتون في منزلي المال قد يصيبك بالتشوش.. كن حذرا في إدارتك لأعمالك وللنواحي المادية وتجنب التسرّع.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا: انتبه لأن علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك تحتاج اليوم منك لتفهم وعناية جادة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تبقى هادئا إذا حدث ما يعكر صفو مزاجك.