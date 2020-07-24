حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 7/24 /2020 ماذا يقول برجك اليوم

الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع نبتون في منزلي الصحة ومن المهم اليوم أن تنظم أفكارك وعليك أن تعتني بصحتك.

عاطفيا واجتماعيا: عطارد في وضع معاكس وقد تشعر بالتشوش وعليك أن تتأنى في أقوالك مع من حولك.







