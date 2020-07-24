AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 7/24 /2020 ماذا يقول برجك اليوم

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
تعد الابراج هي احدي المجالات التي يهتم بها الكثير والتي يحرص عليها العديد من الاشخاص علي المتابعة اليومية ولذلك نقدم لكم اليوم الجمعة 24 يوليو  حظك اليوم علي حسب برجك مهنيا وعاطفيا وصحيا 


الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع نبتون في منزلي الصحة ومن المهم اليوم أن تنظم أفكارك وعليك أن تعتني بصحتك.
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في وضع معاكس وقد تشعر بالتشوش وعليك أن تتأنى في أقوالك مع من حولك.


الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: القمر في منزل الحب لذا أنت على موعد اليوم مع السعادة والحب.
مهنيا واجتماعيا: اليوم تصبو إلى الكمال مما يدفعك لإيجاد حلول مبتكرة لكل مشكلة في طريقك.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك بالنظر للمستقبل وعدم الالتفات للماضي.
مهنيا وعائليا: القمر في مربع برجك يدفعك اليوم للتركيز على إصلاح أمور وعليك أن تتحمل مسئولياتك عن طيب خاطر.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك تبدو اليوم بكامل لياقتك وتسطع بالأفكار والنشاط.
مهنيا واجتماعيا: يمدك الفلك بالقدرة على الإقناع وعليك اليوم أن تنتهز الفرص.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تهتم بضبط حركتك وكلماتك كي لا تقع في أخطاء.
مهنيا وماليا: القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وعليك اليوم أن تنظم أفكارك وتراجع خطواتك وحساباتك ومصروفاتك والتزاماتك المالي

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك اليوم تألقا وسحرا وجاذبية.
مهنيا: اليوم تستطيع أن تعالج المشاكل الصغيرة أولا بأول وتجد حلول ناجعة.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك ألا تتكلم اليوم عن حياتك الشخصية وأن تحافظ على الكتمان وابتعد عن الزهو بنفسك.
مهنيا وصحيا: تنافر القمر مع نبتون في منزلي الصحة يطالبك اليوم أن تهتم بصحتك وتنظم جهودك ولا تبدد جهودك فيما لا طائل من ورائه.


العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك نحو الاهتمام اليوم بمبدأ التكافل والتضامن مع الأحباب والأصدقاء.
مهنيا وماليا: عطارد في منزل الحظ يدفعك نحو المضي بثقة وجرأة وقد يدفعك الفضول لبحث أمر ما وتتخذ قرارات صائبة.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وقد تعيش اليوم فترة دقيقة تتطلب منك التصرف بحكمة وعناية.
عاطفيا: حاول اليوم أن ترى الإيجابيات فيمن حولك مثلما ترى السلبيات.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يجعلك تكسب التقدير وقد تحقق أرباح والوقت مناسب للترتيب لسفر أو رحلة.
عاطفيا وعائليا: اليوم تساعدك الأفلاك على تحقيق تفاهم مع من حولك وتحركهم بذكاء.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثامن يساعدك اليوم على الاقتراب ممن تحب وقد تطمئنك معلومات.
مهنيا وماليا: تنافر القمر ونبتون في منزلي المال قد يصيبك بالتشوش.. كن حذرا في إدارتك لأعمالك وللنواحي المادية وتجنب التسرّع.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا: انتبه لأن علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك تحتاج اليوم منك لتفهم وعناية جادة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تبقى هادئا إذا حدث ما يعكر صفو مزاجك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم.. 5 يونيو مهنيا وعاطفيا واجتماعيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 11 /6 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 12 /6 /2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2 - 7 - 2020 مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 10-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

ترشيحاتنا

خاص.. سموحة يكشف حقيقة إلغاء ودية الأهلي بعد إصابة حمدي فتحي بـ كورونا

مؤشر الإصابات وانحسار الوفيات.. الصحة تعلن تفاصيل أوضاع كورونا فى مصر

بعد مشاركته فى جلسة صلح .. مقتل شاب فى شبرا الخيمة ووالدته تطالب بالقصاص

تركيا تقرر وقف توزيع معدات الوقاية المجانية على الأطباء

مرض تنفسي.. الصحة تحسم جدل انتقال كورونا من الأطعمة والمعلبات

أول رد من عبد الرحمن أبو زهرة على عرض تركي آل الشيخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عطلة رومانسية تتحول لمأساة.. سائحة تسقط من الطابق الثالث بسبب كابوس

اطلعى برة حمام السباحة.. بطلة واقعة المايوه البوركينى بـ الساحل الشمالى تروى تفاصيل الواقعة..فيديو

الخضراوات والفاكهة أفضل.. المكملات الغذائية لا تحمي من الإصابة بـ كورونا