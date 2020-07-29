الموجي يكشف تفاصيل مغادرة الفنانة الكبيرة نجاة لعقار "الشربتلي" بالزمالك.. فيديو

أكد الموسيقار الكبير يحيى الموجى، إن الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة بصحة جيدة، وهى الآن تقيم فى أحد الفنادق بعد إخلاء عقار الشربتلى بالزمالك، مؤكدا على أنها حزينة جدًا على ذكرياتها التى تركتها فى شقتها.





وأضاف الموجي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناه الأولى المصرية أنني دائما أؤكد لها أن الدولة لن تصمت وانه سيتم ترميم العقار وانها ستعود لمنزلها مرة أخرى على الرغم من قلقها الكبير.





وتابع الموسيقار الكبير يحيى الموجي ان أن الفنانة نجاة الصغيرة مازال صوتها جميل حتى الآن، وهو يعمل على إقناعها بعمل أغنية لمصر خلال الفترة المقبلة.



