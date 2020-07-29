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توك شو

الموجي يكشف تفاصيل مغادرة الفنانة الكبيرة نجاة لعقار "الشربتلي" بالزمالك.. فيديو

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:38 م
الفنانة الكبيرة نجاه
الفنانة الكبيرة نجاه الصغيرة
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محمود محسن
أكد الموسيقار الكبير يحيى الموجى، إن الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة بصحة جيدة، وهى الآن تقيم فى أحد الفنادق بعد إخلاء عقار الشربتلى بالزمالك، مؤكدا على أنها حزينة جدًا على ذكرياتها التى تركتها فى شقتها.

وأضاف الموجي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناه الأولى المصرية أنني دائما أؤكد لها أن الدولة لن تصمت وانه سيتم ترميم العقار وانها ستعود لمنزلها مرة أخرى على الرغم من قلقها الكبير.

وتابع الموسيقار الكبير يحيى الموجي ان أن الفنانة نجاة الصغيرة مازال صوتها جميل حتى الآن، وهو يعمل على إقناعها بعمل أغنية لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار الموجي إلى أنها حزنت بشدة عندما تم تصويرها ومحاولة عمل حوار معها عندما كانت تغادر العقار مؤكدا انها قالت كانوا عوزين يصورينى ويدخلو فى حياتى لكن أنا هربت من كل ده ورحت على الفندق على طول".
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