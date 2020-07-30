AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

سهام أديب أول سيدة تتقلد منصب أمين عام جامعة بني سويف

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:07 ص
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
Advertisements
محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم الاربعاء، عن قيام الدكتورة سهام أديب بعمل أمين عام جامعة بني سويف، لتكون بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب. في ضوء توجيهات القيادة السياسية بإعطاء الكفاءات النسائية فرصة لتولي المناصب القيادية داخل الدولة.

قدم الدكتور منصور التهنئة للدكتورة سهام أديب لتوليها منصب الأمين العام متمنيًا لها دوام التوفيق، كما وجه الشكر للأستاذ أحمد طه الأمين العام السابق تقديرا لجهوده المبذولة خلال فترة عمله ومشاركته الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة.
إقرأأيضا : 

يذكر أن الدكتورة سهام حاصلة علي بكالوريوس العلوم البيطرية جامعة القاهرة، وقد شغلت العديد من المناصب الإدارية الهامة ومنها مدير عام السلامة والصحة المهنية بالمستشفى الجامعي، ومدير عام الشئون الإدارية بجامعة بني سويف، وأمين عام جامعة بني سويف المساعد والمشرف علي قطاع 330 فدان شرق النيل، ومركز الإنتاج والخدمات الطلابية ومركز مؤتمرات الجامعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس جامعة بني سويف يكرم مدير أمن وأمين عام الجامعة السابقين

تصنيف شنغهاى: بني سويف من أفضل 400 جامعة عالميا في العلوم البيطرية والصيدلانية والأولى محليا في الرياضيات

أحمد سالم يحصل على الأستاذية من جامعة الأزهر فرع أسيوط

ترشيحاتنا

قناة الأهلي تكشف مدة غياب ياسر إبراهيم وموعد عودة حمدي فتحي

للرجال والسيدات.. 3 أطعمة تخلصك من الاكتئاب بشكل سريع

بعد ودية الطلائع.. طبيب الزمالك يكشف التشخيص المبدئي لإصابة ثلاثي الفريق

أشرس وأشد فتكا.. كيف يترقب العالم الموجة الثانية لـ كورونا

الموجي يكشف تفاصيل مغادرة الفنانة الكبيرة نجاة لعقار "الشربتلي" بالزمالك.. فيديو

توقف مباراة الزمالك وطلائع الجيش بعد انطلاقها بـ دقيقة.. اعرف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. منة فضالى تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير

هل نستعد لموجة ثانية من كورونا.. طبيب يكشف حقائق مخيفة

صيام عرفة.. طريقة تحضير بيض أمريكي مع سلطة التونة للسحور