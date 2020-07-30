سهام أديب أول سيدة تتقلد منصب أمين عام جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم الاربعاء، عن قيام الدكتورة سهام أديب بعمل أمين عام جامعة بني سويف، لتكون بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب. في ضوء توجيهات القيادة السياسية بإعطاء الكفاءات النسائية فرصة لتولي المناصب القيادية داخل الدولة.





قدم الدكتور منصور التهنئة للدكتورة سهام أديب لتوليها منصب الأمين العام متمنيًا لها دوام التوفيق، كما وجه الشكر للأستاذ أحمد طه الأمين العام السابق تقديرا لجهوده المبذولة خلال فترة عمله ومشاركته الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة.

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يذكر أن الدكتورة سهام حاصلة علي بكالوريوس العلوم البيطرية جامعة القاهرة ، وقد شغلت العديد من المناصب الإدارية الهامة ومنها مدير عام السلامة والصحة المهنية بالمستشفى الجامعي، ومدير عام الشئون الإدارية بجامعة بني سويف، وأمين عام جامعة بني سويف المساعد والمشرف علي قطاع 330 فدان شرق النيل، ومركز الإنتاج والخدمات الطلابية ومركز مؤتمرات الجامعة.



