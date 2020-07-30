AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 30 يوليو 2020

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا خلال  تعاملات اليوم الخميس، 30 يوليو 2020 عقب انتهاء بنحو 6 جنيهات بعد ارتفاعه بمعدل 14 جنيها في يومين، وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 872 جنيها اليوم مقابل 866 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب  من عيار 24 الأعلي فئة نحو بنحو 996.55 جنيه.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو بنحو 747.40 جنيه.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو مسجلا 582 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6976 جنيها  وسجل سعر الذهب عالميا 1957 دولارا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 28 - 5 - 2020

استقرار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

ارتفاع في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-6-2020

ارتفاع أسعار الذهب جنيها واحدا في ختام التعاملات

الذهب يعاود الارتفاع من جديد خلال تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. عيار 21 بـ 802 جنيه

ترشيحاتنا

الموجي: الفنانة نجاة محتفظة بصوتها الجميل وصحتها جيدة ..فيديو

بعد ودية الطلائع.. طبيب الزمالك يكشف التشخيص المبدئي لإصابة ثلاثي الفريق

بملابس عصرية.. شقيقة هنا الزاهد تتألق فى العرض الخاص لـ فيلم الغسالة

لا ننخدع بانخفاض الأعداد.. أستاذ مناعة: المتعافون من كورونا قد يتعرضون للإصابة مجددا

شاهد| سعد سمير يتنمر على محمد صلاح بسبب قصة شعره

بريطانيا تستعد لزيادة مدة العزل الصحي بسبب عودة تفشي كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور

هنا الزاهد وشقيقتها ووالدتها وزوجها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لـ الغسالة | شاهد

بملابس عصرية.. شقيقة هنا الزاهد تتألق فى العرض الخاص لـ فيلم الغسالة