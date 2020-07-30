سعر الذهب اليوم الخميس 30 يوليو 2020

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس، 30 يوليو 2020 عقب انتهاء بنحو 6 جنيهات بعد ارتفاعه بمعدل 14 جنيها في يومين، وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 872 جنيها اليوم مقابل 866 جنيها.
وسجل سعر جرام الذهب من عيار 24 الأعلي فئة نحو بنحو 996.55 جنيه.
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو بنحو 747.40 جنيه.
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو مسجلا 582 جنيها.
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6976 جنيها وسجل سعر الذهب عالميا 1957 دولارا.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب