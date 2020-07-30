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توك شو

علي جمعة: لو أعملنا الوعي قبل السعي لما وقعنا في المطبات.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:56 ص
علي جمعة
علي جمعة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور علي جمعة المفتي الأسبق: إننا لو أعمالنا الوعي قبل السعي لما وقعنا في المطبات مؤكدا علي ان الارادة الانسانية موجودة علي مستوى الحياه والاختيار و"الله"هو الخالق وخارج حسابات الزمان والمكان  .

وأضاف على جمعة خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، ان من تصدر للخطاب الديني قبل ان يتعلم فكأنه مثل من يتكلم قبل ان يكون واعيا لما يقوله .

وأوضح علي جمعة ، أن هناك فرق بين المكر والخبث مؤكدا علي ان التراث الديني يحتوي علي كنوز مؤكدا علي ان هناك فرق كبير بين زمن " النبي عليه الصلاة والسلام "وبين منهج النبي .

وتابع : ان منهج النبي كلة نور اما زمن النبي كان به زمان ومكان وأشخاص لافتا الي ان الوسطية هي الوجه الاخر للإجتهاد .

واستكمل : ان العصر الذي نعيشه هو جزء لا يتجزأ من عملية الاجتهاد وعملية الاجتهاد تعتمد علي أركان ومنها النص الموروث المقدس ومنها القرآن والسنة .
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