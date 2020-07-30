علي جمعة: لو أعملنا الوعي قبل السعي لما وقعنا في المطبات.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة المفتي الأسبق: إننا لو أعمالنا الوعي قبل السعي لما وقعنا في المطبات مؤكدا علي ان الارادة الانسانية موجودة علي مستوى الحياه والاختيار و"الله"هو الخالق وخارج حسابات الزمان والمكان .





وأضاف على جمعة خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، ان من تصدر للخطاب الديني قبل ان يتعلم فكأنه مثل من يتكلم قبل ان يكون واعيا لما يقوله .





علي جمعة ، أن هناك فرق بين المكر والخبث مؤكدا علي ان التراث الديني يحتوي علي كنوز مؤكدا علي ان هناك فرق كبير بين زمن " النبي الصلاة والسلام "وبين منهج النبي . وأوضحعليهالصلاة





وتابع : ان منهج النبي كلة نور اما زمن النبي كان به زمان ومكان وأشخاص لافتا الي ان الوسطية هي الوجه الاخر للإجتهاد .



