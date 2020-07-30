تعرف على استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر خلال عيد الأضحى

رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الاقصر برئاسة اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتى تشتمل متابعة رئيس مجلس الإدارة بشكل مستمر لمديرى الإدارات بجميع أنحاء محافظة الاقصر و متابعة مدير عام المياه ومدير عام الصرف لكافة المحطات داخل المحافظة .
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أنه تم التأكيد على الجاهزية داخل غرفة عمليات الخط الساخن 125 خلال الـ 24 ساعة مع تكثيف العمالة داخل الخط خلال ورديات الثلاثة، طوال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأشار إلى أنه تم التأكيد والمتابعة على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، ومتابعة خدمة “الواتس آب” بصفه مستمرة والصفحة الرسمية ( شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ) على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والمتابعة المستمرة كل ساعتين لغرفة عمليات الخط الساخن بالإدارات التابعة والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفاءتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد.
وتابع تم إجراء المتابعة مع رئيس قطاع التشغيل والصيانة فى حالة حدوث أى أعطال مفاجأة والتنسيق والمتابعة مع إدارة الشبكات، ومتابعة مدير عام المياه للصيانات الدورية للمحطات والتأكد من سلامة طلمبات المياه ، و متابعة مدير عام الصرف الصحى لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات وعمل إختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال إنقطاع التيار الكهربائي.
وأضاف أنه تم التنبيه على الحملة الميكانيكية لرفع درجة إستعداد السيارات والمعدات خاصة ( سيارات الطوارئ ومياه الشرب وسيارات الكسح ) وذلك فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إنسداد بالخطوط الرئيسية أو الفرعية، و إبلاغ رئيس مجلس الأدارة ومدير عام المياه ومدير عام الصرف ومدير عام الخط الساخن بأى طارئ فى حينه.
كما يتم إبلاغ الجهات الخارجية المعنيه ( غرفة عمليات المحافظة - الشركة القابضة لمياه الشرب - حماية النيل - البيئة - الصحة ) والإبلاغ الفورى لإدارة التوعيه والإعلام بأى تغيرات فى حالة وجود أعطال لإصدار بيان توضيحى للمواطنين بوسائل الإعلام المختلفة، وزيادة نشاط وحدة المتابعة الميدانية خلال الورديات، ومراجعة 80% من المكالمات التليفونية الواردة من المواطنين على الكول سنتر، وإبلاغ الموظف المقصر فى حالة وجود تقصير والتوجيه بلفت النظر . والمحاسبة فى حال التكرار.
كما ناشدت الشركة المواطنين بمحافظة الأقصر سرعة الإتصال والإبلاغ فى حالة حدوث مشكلة أو إنقطاع فى المياه بغرفة عمليات الخط الساخن 125 من تليفون أرضى – أو رقم 0952282406 – رقم 01147999752 من أى شبكة إتصالات أخرى.