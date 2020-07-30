تعرف على استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر خلال عيد الأضحى

تشتمل متابعة رئيس مجلس الإدارة بشكل مستمر لمديرى الإدارات بجميع أنحاء محافظة الاقصر و متابعة مدير عام المياه ومدير عام الصرف لكافة المحطات داخل المحافظة . رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الاقصر برئاسة اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتى





وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أنه تم التأكيد على الجاهزية داخل غرفة عمليات الخط الساخن 125 خلال الـ 24 ساعة مع تكثيف العمالة داخل الخط خلال ورديات الثلاثة ، طوال أيام عيد الأضحى المبارك.





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وأشار إلى أنه تم التأكيد والمتابعة على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، ومتابعة خدمة “الواتس آب” بصفه مستمرة والصفحة الرسمية ( شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ) على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والمتابعة المستمرة كل ساعتين لغرفة عمليات الخط الساخن بالإدارات التابعة والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفاءتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد.





وتابع تم إجراء المتابعة مع رئيس قطاع التشغيل والصيانة فى حالة حدوث أى أعطال مفاجأة والتنسيق والمتابعة مع إدارة الشبكات، و متابعة مدير عام المياه للصيانات الدورية للمحطات والتأكد من سلامة طلمبات المياه ، و متابعة مدير عام الصرف الصحى لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات وعمل إختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال إنقطاع التيار الكهربائي.





وأضاف أنه تم التنبيه على الحملة الميكانيكية لرفع درجة إستعداد السيارات والمعدات خاصة ( سيارات الطوارئ ومياه الشرب وسيارات الكسح ) وذلك فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إنسداد بالخطوط الرئيسية أو الفرعية، و إبلاغ رئيس مجلس الأدارة ومدير عام المياه ومدير عام الصرف ومدير عام الخط الساخن بأى طارئ فى حينه.





كما يتم إبلاغ الجهات الخارجية المعنيه ( غرفة عمليات المحافظة - الشركة القابضة لمياه الشرب - حماية النيل - البيئة - الصحة ) و الإبلاغ الفورى لإدارة التوعيه والإعلام بأى تغيرات فى حالة وجود أعطال لإصدار بيان توضيحى للمواطنين بوسائل الإعلام المختلفة، و زيادة نشاط وحدة المتابعة الميدانية خلال الورديات، ومراجعة 80% من المكالمات التليفونية الواردة من المواطنين على الكول سنتر، وإبلاغ الموظف المقصر فى حالة وجود تقصير والتوجيه بلفت النظر . والمحاسبة فى حال التكرار.



