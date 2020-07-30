AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعرف على استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر خلال عيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:49 ص
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الاقصر برئاسة اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتى تشتمل متابعة رئيس مجلس الإدارة بشكل مستمر لمديرى الإدارات بجميع أنحاء محافظة الاقصر و متابعة مدير عام المياه ومدير عام الصرف لكافة المحطات داخل المحافظة .

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أنه تم التأكيد على الجاهزية داخل غرفة عمليات الخط الساخن 125 خلال الـ 24 ساعة مع تكثيف العمالة داخل الخط خلال ورديات الثلاثة، طوال أيام عيد الأضحى المبارك.


وأشار إلى أنه تم التأكيد والمتابعة على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، ومتابعة خدمة “الواتس آب” بصفه مستمرة والصفحة الرسمية ( شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر )  على موقع التواصل الاجتماعي  “فيسبوك”، والمتابعة المستمرة كل ساعتين لغرفة عمليات الخط الساخن بالإدارات التابعة والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفاءتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد.

وتابع تم إجراء المتابعة مع رئيس قطاع التشغيل والصيانة فى حالة حدوث أى أعطال مفاجأة والتنسيق والمتابعة مع إدارة الشبكات، ومتابعة مدير عام المياه للصيانات الدورية للمحطات والتأكد من سلامة طلمبات المياه ، و متابعة مدير عام الصرف الصحى لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات وعمل إختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال إنقطاع التيار الكهربائي. 

وأضاف أنه تم التنبيه على الحملة الميكانيكية لرفع درجة إستعداد السيارات والمعدات خاصة ( سيارات الطوارئ ومياه الشرب وسيارات الكسح ) وذلك فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك مع  التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إنسداد بالخطوط الرئيسية أو الفرعية، و إبلاغ رئيس مجلس الأدارة ومدير عام المياه ومدير عام الصرف ومدير عام الخط الساخن بأى طارئ فى حينه. 

 كما يتم إبلاغ الجهات الخارجية المعنيه ( غرفة عمليات المحافظة - الشركة القابضة لمياه الشرب - حماية النيل - البيئة - الصحة ) والإبلاغ الفورى لإدارة التوعيه والإعلام بأى تغيرات فى حالة وجود أعطال لإصدار بيان توضيحى للمواطنين بوسائل الإعلام المختلفة، وزيادة نشاط وحدة المتابعة الميدانية خلال الورديات، ومراجعة 80% من المكالمات التليفونية الواردة من المواطنين على الكول سنتر، وإبلاغ الموظف المقصر فى حالة وجود تقصير والتوجيه بلفت النظر . والمحاسبة فى حال التكرار. 

كما ناشدت الشركة المواطنين بمحافظة الأقصر سرعة الإتصال والإبلاغ فى حالة حدوث مشكلة أو إنقطاع فى المياه بغرفة عمليات الخط الساخن 125 من تليفون أرضى – أو رقم 0952282406 – رقم 01147999752 من أى شبكة إتصالات أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القابضة لمياه الشرب ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.. مياه المنوفية: تشكيل غرفة طوارئ بكل فروع الشركة

مياه الفيوم : إعلان حالة الطوارئ القصوى استعدادا لعيد الأضحى

مياه أسيوط: رفع درجة الاستعداد لاستقبال الشكاوى فى أيام عيد الأضحى

على مدار 24 ساعة خلال عيد الأضحى.. مياه أسيوط ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الشكاوى

طوارئ بمياه سوهاج لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال عيد الأضحى

ترشيحاتنا

سيدة تفسد حفل زفاف ابنتها بسبب "ساندوتش"

ممنوع الوقوف.. رفع أي سيارة على طريق الكورنيش بدءا من الغد

ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم بالوقوف بعرفة

كهربا: أحمد فتحي أصعب مدافع واجهته وكريستيانو ونيمار الأفضل عالميا.. فيديو

دعاء يوم عرفة للميت من 3 كلمات ينجيه العذاب

الكيلو بـ 53 للأبقار.. الزراعة: توفير الأضاحي بأسعار مناسبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية.. زوجة خالد سليم تتألق على البحر

صور جديدة من حفل زفاف بطلة مسلسل نور

هنا الزاهد وشقيقتها ووالدتها وزوجها يخطفون الأنظار في العرض الخاص لـ الغسالة | شاهد