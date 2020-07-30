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السفير الروسي: نرفض تقسيم ليبيا ونسعى لجعلها دولة موحدة ..فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:39 ص
السفير الروسي بالقاهرة
السفير الروسي بالقاهرة
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اسراء صبري
قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي لدى القاهرة، إن روسيا دائما تقف إلى جانب ما تعلنه السيادة الليبية، كما أن روسيا تسعى إلى وحدة أراضي ليبيا تحت قيادة حكومة وجيش موحدة.

وأضاف السفير الروسي لدى القاهرة، في حواره التلفزيوني ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "ten"، أن روسيا تتناقش مع الأطراف التركية لتجنب تقسيم الأراضي الليبية، متابعا "ليبيا يجب أن تكون دولة مستقلة بدون أي تدخل خارجي".

وأوضح السفير الروسي لدى القاهرة، أن روسيا تهدف إلى أن يكون هناك سيطرة كاملة على الأراضي الليبي من قبل حكومة واحدة، وهو ما يريد تحقيقه الشعب الليبي، معقبا "يجب على الليبيين اختيار السلطة التي ستفرض سيطرتها على الدولة".

وأشار إلى أهمية الحوار السياسي في حل الأزمة الليبية، مشددا على أنهم لا يريدون إجراء أي حوارات فيما يخص تقسيم ليبيا، أو بناء دولة أخرى على الأراضي الليبية.

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