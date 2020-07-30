AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دون أدوية.. 3 حيل سريعة لهضم أفضل

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:01 ص
عسر الهضم
عسر الهضم
Advertisements
لمياء الياسين

يعانى الكثيرون من مشاكل الهضم فى العيد مع الإفراط فى تناول وجبات العيد الدسمة يمكنك ب3 مشروبات التخلص من مشاكل الهضم وحرق أسرع لدهون البطن والأرداف إليك 3 مشروبات يمكنك الإعتماد على تناولها يقدمها موقع برايت سايد


مشروب المريمارية  و الجريب فروت

المكونات لتحضير مشروب  لحرق الدهون

1 ثمرة من الجريب فروت

نصف ثمرة من التفاح

ملعقة من المريمارية

طريقة عمل المشروب:

فى الخلاط الكهربائى، قومى بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تماما ثم تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الشبع ويساعد على حرق أسرع للدهون 

يمكنك المواظبة على تناول تلك المشروب 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة وبدء إختفاء دهون البطن تدريخيا

مشروب الكرفس  وإكليل الجبل

مكونات المشروب:

حفنة من الكرفس

1 ثمرة من الجريب فروت

ملعقة من إكليل الجبل

طريقة عمل المشروب:

فى الخلاط الكهربائى، قومى بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تماما ثم تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الشبع ويساعد على حرق أسرع للدهون

مشروب القرفة والليمون

المكونات لتحضير مشروب  لحرق الدهون

 ثمرة من الجريب فروت
ملعقة عصير ليمون
ملعقة من الجنزبيل
نصف ملعقة قرفة
الطريقة

فى الخلاط الكهربائى قومى بسحق ثمرة الجريب فروت  وأضيفى القرفة والجنزبيل والليمون وقومى بسحقهم جيدا
اخلطي إلى أن تحصلي على مشروب متجانس ثم أضيفى الليمون وأمزجى مرة أخرى
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل العيد.. مشروب مذهل لنسف البطن والأرداف

بدون حرمان.. حرق الدهون بـ 3 مشروبات مذهلة

لنسف الكرش .. مشروبات سريعة لحرق الدهون فى لمح البصر

وداعا لكابوس الكرش بـ 3 حيل مجربة

للنساء والرجال أسرع مشروب للتخلص من الكرش

بـ3 حيل نتائجها مضمونة.. وداعا لكابوس الكرش

ترشيحاتنا

الموجي يكشف تفاصيل مغادرة الفنانة الكبيرة نجاة لعقار "الشربتلي" بالزمالك.. فيديو

هل نستعد لموجة ثانية من كورونا.. طبيب يكشف حقائق مخيفة

أشرس وأشد فتكا.. كيف يترقب العالم الموجة الثانية لـ كورونا

مخالفات البناء.. برلمانى: المسئولية مشتركة بين مالكى الشقة والعقار فى التصالح.. فيديو

دعاء يوم عرفة مكتوب .. والأدعية المستجابة

عيدك في الجنة أحلى.. إيمي طلعت زكريا تستعيد ذكريات والدها بصورة جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية.. شقيقة هنا الزاهد تتألق فى العرض الخاص لـ فيلم الغسالة

محمود حميدة يخطف الأنظار مع حفيده فى العرض الخاص لـ الغسالة.. شاهد

بـ لوك جديد.. منة فضالى تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير