دون أدوية.. 3 حيل سريعة لهضم أفضل









مشروب المريمارية و الجريب فروت



يعانى الكثيرون من مشاكل الهضم فى العيد مع الإفراط فى تناول وجبات العيد الدسمة يمكنك ب3 مشروبات التخلص من مشاكل الهضم وحرق أسرع ل دهون البطن والأرداف إليك 3 مشروبات يمكنك الإعتماد على تناولها يقدمها موقع برايت سايد

المكونات لتحضير مشروب لحرق الدهون

1 ثمرة من الجريب فروت

نصف ثمرة من التفاح



ملعقة من المريمارية



طريقة عمل المشروب:

فى الخلاط الكهربائى، قومى بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تماما ثم تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الشبع ويساعد على حرق أسرع للدهون

يمكنك المواظبة على تناول تلك المشروب 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة وبدء إختفاء دهون البطن تدريخيا







مشروب الكرفس وإكليل الجبل

مكونات المشروب: حفنة من الكرفس

1 ثمرة من الجريب فروت

ملعقة من إكليل الجبل

طريقة عمل المشروب: فى الخلاط الكهربائى، قومى بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تماما ثم تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الشبع ويساعد على حرق أسرع للدهون مشروب القرفة والليمون







ثمرة من الجريب فروت



ملعقة من الجنزبيل



نصف ملعقة قرفة



فى الخلاط الكهربائى قومى بسحق ثمرة الجريب فروت وأضيفى القرفة والجنزبيل والليمون وقومى بسحقهم جيدا

