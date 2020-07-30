دون أدوية.. 3 حيل سريعة لهضم أفضل

يعانى الكثيرون من مشاكل الهضم فى العيد مع الإفراط فى تناول وجبات العيد الدسمة يمكنك ب3 مشروبات التخلص من مشاكل الهضم وحرق أسرع لدهون البطن والأرداف إليك 3 مشروبات يمكنك الإعتماد على تناولها يقدمها موقع برايت سايد
مشروب المريمارية و الجريب فروت
المكونات لتحضير مشروب لحرق الدهون
1 ثمرة من الجريب فروت
نصف ثمرة من التفاح
ملعقة من المريمارية
طريقة عمل المشروب:
فى الخلاط الكهربائى، قومى بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تماما ثم تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الشبع ويساعد على حرق أسرع للدهون
يمكنك المواظبة على تناول تلك المشروب 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة وبدء إختفاء دهون البطن تدريخيا
المكونات لتحضير مشروب لحرق الدهون
حفنة من الكرفس
1 ثمرة من الجريب فروت
ملعقة من إكليل الجبل
مشروب القرفة والليمون
مشروب الكرفس وإكليل الجبل
مكونات المشروب:
حفنة من الكرفس
1 ثمرة من الجريب فروت
ملعقة من إكليل الجبل
طريقة عمل المشروب:
فى الخلاط الكهربائى، قومى بمزج جميع المكونات حتى تمتزج تماما ثم تناولى كوبا إلى كوبين منه على مدار اليوم، فهو يمنحك الشبع ويساعد على حرق أسرع للدهون
مشروب القرفة والليمون
ثمرة من الجريب فروتملعقة عصير ليمون
ملعقة من الجنزبيل
نصف ملعقة قرفةالطريقة
فى الخلاط الكهربائى قومى بسحق ثمرة الجريب فروت وأضيفى القرفة والجنزبيل والليمون وقومى بسحقهم جيدااخلطي إلى أن تحصلي على مشروب متجانس ثم أضيفى الليمون وأمزجى مرة أخرى