بملابس رياضية.. شاهد نيكول سابا في أحدث ظهور عبر انستجرام

نشرت الفنانة نيكول سابا ، صورة جديدة ، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





Cleaning mind body and soul..relief وظهرت نيكول سابا بملابس رياضية من الشارع وعلقت على الصورة قائلة:





وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي :

قمر ، ايه الحلاوه دي ،ربنا يحميكي





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ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور. بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.