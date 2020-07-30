بملابس رياضية.. شاهد نيكول سابا في أحدث ظهور عبر انستجرام

نشرت الفنانة نيكول سابا، صورة جديدة ، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت نيكول سابا بملابس رياضية من الشارع وعلقت على الصورة قائلة: Cleaning mind body and soul..relief
وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي :
قمر ، ايه الحلاوه دي ،ربنا يحميكي
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ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل "الهيبة"، والذى أذيع مؤخرا ونال استحسان الجمهور. بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.