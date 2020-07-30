شيخ الأزهر: يوم عرفة من أفضل أيام الدنيا

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن يوم عرفة من أفضل أيام الدنيا؛ ففيه تتنزل الرحمات، ويباهي الله بأهل عرفة ملائكته.





وأضاف "الطيب" ، في منشور عبر صفحته على فيس بوك، "فلنغتنم فضل هذا اليوم بالذكر والدعاء والصلاة والصيام والإكثار من الطاعات، وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين".





ودعا الله تعالى "اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا سائلًا إلا أجبته، يا أرحم الراحمين".



