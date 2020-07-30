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ديني

شيخ الأزهر: يوم عرفة من أفضل أيام الدنيا

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:20 ص
الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
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محمد شحتة
أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن يوم عرفة من أفضل أيام الدنيا؛ ففيه تتنزل الرحمات، ويباهي الله بأهل عرفة ملائكته. 

وأضاف "الطيب"، في منشور عبر صفحته على فيس بوك، "فلنغتنم فضل هذا اليوم بالذكر والدعاء والصلاة والصيام والإكثار من الطاعات، وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين".

ودعا الله تعالى "اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبًا إلا غفرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا سائلًا إلا أجبته، يا أرحم الراحمين".

يذكر أن اليوم الخميس هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة وهو المعروف بيوم عرفة، وصيامه يكفر سنة ماضية وسنة قادمة.
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