للسيدات.. 5 أطعمة تساهم في نضارة البشرة

تحلم كل سيدة وفتاة فى الحصول على بشرة نضرة وخالية من أى شوائب وبثور و حب الشباب، فهناك بعض العادات الخاطئة التى يجب تجنبها لكي تحصلي على بشرة حيوية و نضارة مثل المواظبة على تناول المياه بكميات كبيرة على مدار اليوم و الأبتعاد عن تناول الأطعمة الغير صحية.





وفى هذا السياق كشفت الدكتورة وسام سوقية خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، عن أبرز الأطعمة التى تساعدك فى الحصول على بشرة صحية و نضرة و أهمها ...





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_ البرتقال

يحتوي على نسب عالية من فيتامين سي ، ومضادات الاكسدة الموجودة في البرتقال تحارب الجذور الحرة المسببة للشيخوخة المبكرة .

- الشاي الاخضر

يقلص المسام الواسعة في البشرة الدهنية ، يقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة ، ومضاد للالتهابات والبكتيريا التي تسبب ظهور حب شباب .

_ الأفوكادو

يحتوي على الدهون الصحية التي تعمل على ترطيب البشرة والحفاظ عليها من التلف والجفاف وحماية البشرة من التجاعيد والشيخوخة.

-الزبادى

غنب بـ البروتينات والفيتامينات التى تفيد تجديد خلايا البشرة كما يعطي ترطيب للبشرة ويعالج جفاف الجلد لاحتوائه على نسب عالية من حمض اللاكتيك .

- الاسماك

مفيدة جدًا للبشرة لاحتوائها على أحماض اوميغا 3 التي تحافظ على رطوبة ومرونة الجلد .



