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مرأة

للسيدات.. 5 أطعمة تساهم في نضارة البشرة

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:32 ص
أطعمة تساهم في نضارة
أطعمة تساهم في نضارة البشرة
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هاجر هانئ
تحلم كل سيدة وفتاة فى الحصول على بشرة نضرة وخالية من أى شوائب وبثور و حب الشباب، فهناك بعض العادات الخاطئة التى يجب تجنبها لكي تحصلي على بشرة حيوية و نضارة مثل المواظبة على تناول المياه بكميات كبيرة على مدار اليوم و الأبتعاد عن تناول الأطعمة الغير صحية.

وفى هذا السياق كشفت الدكتورة وسام سوقية خبيرة التجميل والعناية بالبشرة، عن أبرز الأطعمة التى  تساعدك فى الحصول على بشرة صحية و نضرة و أهمها ...

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_ البرتقال 
يحتوي على نسب عالية من فيتامين سي ، ومضادات الاكسدة الموجودة في البرتقال تحارب الجذور الحرة المسببة للشيخوخة المبكرة .
- الشاي الاخضر 
يقلص المسام الواسعة في البشرة الدهنية ، يقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة ، ومضاد للالتهابات والبكتيريا التي تسبب ظهور حب شباب .
_ الأفوكادو 
يحتوي على الدهون الصحية التي تعمل على ترطيب البشرة والحفاظ عليها من التلف والجفاف وحماية البشرة من التجاعيد والشيخوخة.
-الزبادى
غنب بـ البروتينات والفيتامينات  التى تفيد تجديد خلايا البشرة كما  يعطي ترطيب للبشرة ويعالج جفاف الجلد لاحتوائه على نسب عالية من حمض اللاكتيك .
- الاسماك 
مفيدة جدًا للبشرة لاحتوائها على أحماض اوميغا 3 التي تحافظ على رطوبة ومرونة الجلد .

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