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منوعات

آراء المواطنين عن ما تقدمه فتيات تيك توك.. شاهد

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:13 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي- علي الخشاب - عز حسين
قضت محكمة جنح طنطا الاقتصادية فى القضية رقم 595 لسنة 2020 بحبس فتاة التيك توك منار سامي 3 سنوات مع الشغل وغرامة 300 ألف جنيه، وكفالة 20 ألف جنيه، لاتهامها في التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بنشر فيديوهات خادشه للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة.



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وهكذا تكون أشهر فتيات التيك توك في مصر خلف القضبان بداية من حنين حسام إلى مودة الأدهم إلى ريناد عماد ومنار سامي في تهمة واحدة تقديم محتوى وفيديوهات تخدش الحياء.



لذلك رصدت كاميرا صدى البلد أراء بعض المواطنين حول ما يقدمنه فتيات تيك توك وهل ذلك منافيا لقيم المجتمع المصري أم ماذا.



في البداية قال يوسف حسين إنه بالطبع ما يحدث ضد قيم المجتمع المتعارف عليها منذ الأزل ومنافية لتعاليم جميع الأديان السماوية فما يحدث لا بد وان يكون له عقاب رادع.



وأضاف شريف عبده أنه كان ولا بد من تنفيذ قرار حبس لمثل تلك الفتيات منذ بداية ظهور مثل هذه التطبيقات التي تفسد أخلاق جيل بأكمله وأجيال أخرى قادمة لو تركت لما هي عليها.


وأشار مازن رمضان إلى أنه لا بد من غلق مثل هذه التطبيقات للحفاظ على هذا الجيل من الانهيار الأخلاقي الذي يحدث في هذا الزمن وللحفاظ على أجيال مصر القادمة وتربيته على القيم والمبادئ الأخلاقية السليمة للمجتمع.


وأوضح عباس مصطفى الى انه لا يكفي حبس تلك الفتيات فقط فهناك المئات من الفتيات اللاتي تتم متابعتهن على مثل هذه التطبيقات اللعينه ويجب معاقبتهن كلهن بعقاب رادع ليكونّ عبرة تعتبر لغيرهن من الفتيات.
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