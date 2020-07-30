تآكلت المباني والقرية عائمة.. توصيل الصرف الصحي مطلب أهالي كحك القبلي في الفيوم

استغاث المواطن محمد السيد إبراهيم عبد القوي، المقيم في الفيوم، بمركز يوسف الصديق قرية كحك قبلي، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من مشكلة الصرف الصحي.
وكتب في شكواه "أرجو حل مشكلة الصرف الصحي للقرية لتخفيف الإنفاق علي سيارات الشفط وهذه المشكله مأثره علي المباني لقد تآكلت المباني من الصرف".
وأضاف "القرية عائمة من مياه الخزانات الأرضية لصرف الحمامات، وهذا يؤثر سلبا على الصحة العامة لأهالي القرية وعلى مبانيها ارجو السعي لحل هذه المشكلة".
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