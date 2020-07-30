فى العيد.. طريقة عمل مخ بالخلطة.. فيديو

يعشق أغلب الأشخاص تناول المخ، فى عيد الأضحى، لذلك تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل مخ بالخلطة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى.





مقادير مخ بالخلطة

4 فصوص مخ

للسلق

ماء

خل

ملح

حبهان

فلفل أسود

للخلطة

عصير ليمون

ثوم مفروم

كزبرة خضراء مفرومة

قرن فلفل أحمر حار

طريقة تحضير مخ بالخلطة

* يغسل المخ عن طريق رفعه على النار في ماء ساخن بخل وفلفل حب

* ثم يرفع من على النار ويشطف

* ويسلق المخ في حلة نظيفة بها ماء مغلي وخل وبصل وملح وفلفل وحبهان

* ويترك على النار حتى تمام السلق

* ثم ينظف ويقطع

* في طاسة على النار يشوح الثوم والفلفل في الزيت

* ثم يضاف الملح والفلفل وعصير الليمون والكزبرة والمخ

* ويشوح على النار حتى تمام الطهي

* ويقدم ساخنا