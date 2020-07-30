فى العيد.. طريقة عمل مخ بالخلطة.. فيديو

يعشق أغلب الأشخاص تناول المخ، فى عيد الأضحى، لذلك تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل مخ بالخلطة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى.
مقادير مخ بالخلطة
4 فصوص مخ
للسلق
ماء
خل
ملح
حبهان
فلفل أسود
للخلطة
عصير ليمون
ثوم مفروم
كزبرة خضراء مفرومة
قرن فلفل أحمر حار
طريقة تحضير مخ بالخلطة
* يغسل المخ عن طريق رفعه على النار في ماء ساخن بخل وفلفل حب
* ثم يرفع من على النار ويشطف
* ويسلق المخ في حلة نظيفة بها ماء مغلي وخل وبصل وملح وفلفل وحبهان
* ويترك على النار حتى تمام السلق
* ثم ينظف ويقطع
* في طاسة على النار يشوح الثوم والفلفل في الزيت
* ثم يضاف الملح والفلفل وعصير الليمون والكزبرة والمخ
* ويشوح على النار حتى تمام الطهي
* ويقدم ساخنا