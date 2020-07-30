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مرأة

فى العيد.. طريقة عمل مخ بالخلطة.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:33 ص
طريقة عمل مخ بالخلطة
طريقة عمل مخ بالخلطة
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أسماء عبد الحفيظ

يعشق أغلب الأشخاص تناول المخ، فى عيد الأضحى، لذلك تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل مخ بالخلطة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى.

مقادير مخ بالخلطة
4 فصوص مخ
للسلق
ماء
خل
ملح
حبهان
فلفل أسود
للخلطة
عصير ليمون
ثوم مفروم
كزبرة خضراء مفرومة
قرن فلفل أحمر حار

طريقة تحضير مخ بالخلطة

* يغسل المخ عن طريق رفعه على النار في ماء ساخن بخل وفلفل حب

* ثم يرفع من على النار ويشطف

* ويسلق المخ في حلة نظيفة بها ماء مغلي وخل وبصل وملح وفلفل وحبهان

* ويترك على النار حتى تمام السلق

* ثم ينظف ويقطع

* في طاسة على النار يشوح الثوم والفلفل في الزيت

* ثم يضاف الملح والفلفل وعصير الليمون والكزبرة والمخ

* ويشوح على النار حتى تمام الطهي

* ويقدم ساخنا

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