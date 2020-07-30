إنشاء بحيرات صناعية وخزانات لاستيعاب مياه السيول في شمال سيناء

تبحث محافظة شمال سيناء ،حاليا كيفية الاستفادة من مياه السيول بمناطق وسط سيناء لتنظيم الاستفادة منها في الري والزراعة ' الي جانب تشغيل محطات تحلية علي مياه الآبار الجوفية لتوفير كميات من المياه لتغطية احتياجات المواطنين من مياه الشرب.





وفي هذا الصدد..طالب اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بأهمية الحفاظ على المياه وتخزين مياه السيول للاستفادة منها فى رى وزراعة الأراضى وباقى الاستخدامات الأخرى، وكذا تعظيم استخدامات المياه وتعظيم الاستفادة منها.





وقال اللواء شوشه، ان معهد بحوث الموارد المائية ' يقوم بعمل أبحاث ودراسات علمية ' كما تتولي وزارتي الزراعة والري بإنشاء عدة مشروعات لدعم التنمية فى المحافظة ' بهدف التوسع في مشروعات التنمية بالمحافظة، وخاصة منطقة وادى البروك بوسط سيناء.





وأشار ، إلى أنه جارى الاستعداد لإنشاء عدد من البحيرات الصناعية لاستيعاب مياه السيول والأمطار، وإنشاء عدة أحواض لاعاقة جريان مياه السيول لحماية مدينة العريش، وحماية مدينة نخل وقرأها من السيول والاستفادة من مياهها فى تغذية خزان المياه الجوفية للمياه، علاوة على صيانة السدود .





وتشمل المقترحات الخاصة بإقامة بحيرة صناعية فى منطقة أولاد على وعدد أخر من الأحواض المائية، إلى جانب اقامة بحيرة أخرى صناعية وحاجز وخزانات للمياه وأحواض إعاقة لمياه السيول بمنطقة وادى الأزارق ، للاستفادة منها فى الرى والزراعة، وتعظيم الاستفادة من المياه المهدرة قبل انشاء البحيرات، علاوة علي منع مخاطر السيول عن مدينة العريش .





الي جانب إقامة عدد من السدود فى منطقة عين القديرات للاستفادة من المياه المحتجزة خلفها فى الزراعة بواقع مرتين سنويا لإتاحة الفرصة لأهالى المنطقة بإمكان التوسع فى الرى واعمال الزراعة مرتين فى العام ، بمناطق صدر الحيطان، والريد والحسنة، وبغداد والتى تقع فى نطاق مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء .





ومن جانبه ..قال اللواء سعيد بده رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء والعضو المنتدب ، ان تم الانتهاء من إنشاء منظومة لمحطات تحلية علي مياه الابار تشمل ٧ محطات :منها محطة بغداد بمركز الحسنة بطاقه انتاجية 200 متر م٣ في اليوم' وهي وتعمل باستخدام التكنولوجيا الحديثة للطاقة المتجددة "محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء" ، وبلغت تكلفة إنشائها 50 مليون جنيه.





واضاف انه سيتم تشغيل محطة تحليه بالقسيمة بطاقة إنتاجية 200 م3/يوم 'والحسنة بنطاق مركز الحسنة بطاقة 1100متر3/ يوم ، ومحطة تحلية بالجفجافة، بطاقة 300 متر مكعب/ يوم وتم انشاء وحدة إضافية اخري بطاقة 300م3 /يوم .





وتغطي محطة مياه مدينة الحسنة ، توفير المياه للمدينة والتجمعات السكانية المحيطة، حيث تم زيادة طاقتها الإنتاجية من 500 م3/يوم لتصبح 1200 م3/يوم. كما تم إنشاء محطة تحلية مياه متكاملة بمنطقة الرصد ، بطاقة 200 م3/ يوم،. و محطة صدر الحيطان بنطاق مركز نخل بطاقة إنتاجية 200 م3/يوم





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