محافظ الجيزة يوقف سائق لودر بعد إلقاء مخلفات بمصرف المريوطية

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إيقاف سائق لودر تابع لهيئة النظافة والتجميل بالمحافظة عن العمل بسبب قيامه بإلقاء مخلفات القمامة من جسر مصرف المحيط المريوطية خلف شارع الهرم بعد المسافة الجاري تاهيلها وعمل كورنيش عليها.











وتجدر الإشارة إلى أنه تفعيلا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التنمية المحلية للتعامل مع القمامة والحفاظ على المجاري المائية من التلوث، قامت وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق مع محافظة الجيزة بإرسال حفاره لرفع هذه المخلفات التي تم إلقاؤها خصما على حساب هيئة النظافة تنفيذا لتعليمات المحافظ الذي طالب وزارة الموارد المائية والري بعمل مقايسة إزالة للمخلفات على حساب الهيئة.









وأفاد نائب المحافظ بأنه أعطى تعليمات مشددة لجميع رؤساء مجالس المدن والمراكز بمراعاة تنفيذ بنود البروتوكول داخل الكتل السكنية المار بها المجاري المائية ورفع المخلفات وعدم إلقائها تنفيذا لتعليمات اللواء المحافظ.









وكان نائب محافظ الجيزة قام بتحويل رئيس الوحدة المحلية بأبو النمرس للتحقيق لإلقاء مخلفات على جسر النيل بعد رصده من جانب وزارة الرى وقامت معدات الوحدة بإزالة المخلفات ونقلها بعيدا عن المجرى المائي لنهر النيل.







