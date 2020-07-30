باب النجار مخلع.. كاف بدون لجنة تراخيص لمدربي كرة الصالات والشاطئية

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن معاناة المدربين المصريين فى الحصول على رخصة كرة التدريب بلعبة كرة الصالات والشاطئية.









وقال المصدر ذاته: "باب النجار مخلع، فلا توجد لجنة تمنح تراخيص لمدربي كرة الصالات والشاطئية داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف".









وأضاف: "رغم أن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) كان رئيسا لاتحاد مدغشقر للكرة الشاطئية وشارك فى البطولة الأخيرة التى استضافتها مصر العام الماضي".









وشدد على أن المدربين المصريين يعانون من الحصول على رخصة كرة الصالات والشاطئية، حيث يقومون بالحصول عليها من قبل الاتحاد الآسيوي.







