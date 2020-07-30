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سيارات

إزاي تختار الزيت المناسب للمحرك وأسباب نقصه.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:57 م
الزيت المناسب للمحرك
الزيت المناسب للمحرك
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اشرف عطية

يهتم أصحاب السيارات بعدد من الأمور وبالأخص زيت المحرك، لأنه المسئول الأول عن سلامة المحرك من الاحتكاكات، ويجب إضافته للأجزاء الداخلية لـ المحرك لضمان أطول عمر افتراضي.


وبجانب العمر الافتراضي الطويل، يمكن لـ زيت المحرك أن يمنح سيارتك أداءً ممتازا على الطريق لأن الزيت يعتبر هو المايسترو بالنسبة للمحرك.

 

أسباب نقص زيت المحرك:

1- تتسرب كميات صغيرة من الزيت إلى غرفة الاحتراق.

 

2-  تعرض المحرك لدرجة حرارة شديدة بسبب نقص مياه التبريد.

 

3- وجود تسريب من فلتر الزيت.

 

4- وجود تسريب من كارتيرة الزيت.

 

5-  استخدام لزوجة غير مناسبة للمحرك.

 

وفي الفيديو التالي، نتعرف على كيفية اختيار الزيت المناسب للمحرك، ونسبة اللزوجة المناسبة لكل محرك، ومعنى الأرقام والرموز الموجودة على جالون الزيت.


زيت المحرك المناسب لسيارتك:

اختلاف أنواع زيوت المحركات، تضع الجميع في حيرة، خاصة إذا ما كانت لديك سيارة جديدة امتلكتها للتو، لذا عليك اتباع المزيد من الإرشادات الهامة التي تساعدك في كيفية اختيار زيت محرك السيارة، فكل محرك يمكن اختيار زيت معين له، وذلك من أجل تحسين مستوى أداء المحرك. 

 

ولعل اختلاف نوع زيت محرك السيارة يختلف باختلاف المواد المضافة، وهي ما تجعل الزيوت المختلفة تعطي مستوى لزوجة وأداء مختلف للمحرك، والخلاصة من ذلك إن عليك التركيز جيدًا في مستوى لزوجة زيت محرك السيارة قبل اختياره لسيارتك، وايضًا النظر على المواد المضافة إلى  الزيت.

 

أضرار عدم تغيير زيت المحرك

1- خروج دخان أبيض من عادم السيارة.

2- ارتفاع درجة حرارة المحرك.

3- ظهور ضوء لمبة التحذير الخاصة بالزيت في لوحة عدادات القيادة.

4- امتلاء المحرك بالشوائب.

5- إصدار المحرك لأصوات مزعجة.
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