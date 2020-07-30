هل يجوز للمضحي الادخار من الأضحية وحكم توزيعها بعد العيد.. الأزهر يجيب

هل تقسيم الأضحية لثلاثة أثلاث شرط لصحتها



وأوضح مدير الفتوى، أنه يجوز للمسلم أن يخرج جميع أضحيته للفقراء كما قال سيدنا رسول الله ولكن يستحب له أن يبقى منها شيئا حتى يكون قد أكل من أضحيته.

وقت ذبح الأضحية