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برلمان

خطة التنمية وما يحيله رئيس الجمهورية أبرزها.. ما هى اختصاصات مجلس الشيوخ

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:54 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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عبد الرحمن سرحان
وضع قانون مجلس الشيوخ عددا من الاختصاصات للمجلس، بحسب ما جاء فى الدستور وفق التعديلات الدستورية لعام 2019.


* صلاحيات مجلس الشيوخ
ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا  بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.


كما يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

- ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

وخلال أيام قليلة، تجرى انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تعقد للمصريين بالخارج يومي 8 و 9 أغسطس، و 11 و 12 من الشهر بالداخل.
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