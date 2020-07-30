الخطبة 15 دقيقة.. مقترح برلماني بعودة صلاة الجمعة مرة أخرى

اقترح النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بعض الضوابط والآليات للعودة التدريجية لـ صلاة الجمعة ، وذلك بعد إعلان وزارة الأوقاف نيتها استئناف الجُمع، بعد تعليقها بسبب أزمة فيروس كورونا.









وطالب النائب عمر حمروش، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بألا تزيد تكون خطبة الجمعة عن 15 دقيقة وتكون الصلاة في 5 دقائق، وبالتالي تكون مدة صلاة الجمعة بالخطبة 20 دقيقة فقط.











كما أكد أمين سر لجنة الشئون الدينية و الأوقاف ، بالبرلمان، ضرورة أن تكون هناك مسافات آمنة بين المصلين، وتكون الأعداد محدودة، موضحًا: "تكون هناك مسافات آمنة بين كل مصلٍ والآخر، حتى يمتلئ المسجد بالمصلين، على أن تقتصر الخطبة عليهم".













كما أشار عضو مجلس النواب إلى الإجراءات السابقة التي اتخذتها وزارة الأوقاف عند العودة لفتح المساجد، حيث كل مصلٍ يكون له سجادته الخاصة، إلى جانب ارتداء الكمامة.









وأكد النائب على ضرورة وعي المواطنين وأنه محور الارتكاز في نجاح عودة صلاة الجمعة، مشيرًا إلى أن ذلك ثبت عندما اتخذت وزارة الأوقاف قرارًا بإعادة فتح المساجد مرة أخرى.









كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا كلفت وزارة الأوقاف بإعداد تصور لكيفية عودة صلاة الجمعة مرة أخرى فى مساجد الجمهورية.

