صحته جيدة.. تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت

تلقى ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اتصالا هاتفيا من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رئيس الحرس الوطني، والذي يرافق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في رحلة علاجه بالولايات المتحدة.





ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، طمأن رئيس الحرس الوطني ولي العهد على صحة أمير البلاد، حيث يتلقى العلاج في الولايات المتحدة.





وفي نفس السياق، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتمتع بصحة جيدة، داحضا ما يثار من أخبار سلبية بشأن حالته الصحية.





وقال الغانم - في تصريحات نقلها حساب مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأحد على تويتر "إن كل الأخبار التي تأتينا عن صحة أمير البلاد مطمئنة" نافيا كل ما يثار من أقاويل المغرضين بشأن صحة الشيخ صباح الأحمد الجابر، سائلا الله أن يديم الصحة عليه ويبقيه ذخرا لشعبه".





وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد غادر بلاده إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج الذي بدأه في 2 سبتمبر الماضي لاستكمال الفحوصات الطبية.