موعد صلاة عيد الأضحى.. كيفية أدائها فى المنزل وصيغة التكبيرات

موعد صلاة عيد الأضحى

..

يبدأ وقت أداء صلاة عيد الأضحى المبارك حسب دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر للفتوى الإلكترونية منذ وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ثلث الساعة، فتصلى في القاهرة في تمام الساعة الخامسة و38 دقيقة ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر بنحو ثلث ساعة، ولا تصلى بعد ذلك.





أما وقتها في المحافظات، فتؤدى في الإسكندرية الساعة 5.41، وفي شرم الشيخ الساعة 5.30، وفي سوهاج الساعة 5.43، وفي قنا الساعة 5.39، وفي مرسى مطروح الساعة 5.52، وفي كفر الشيخ 5.38، وفي بورسعيد 5.32، وفي بني سويف 5.41، والعريش 5.26، والمنيا 5.44، ، وأسوان 5.42، وفي أسيوط الساعة 5.44.





وقد أعلنت وزارة الأوقاف في وقت سابق عن نقل صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، مثلما حدث في صلاة عيد الفطر حسب قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، ولن يتم حضور المصلين في المساجد إلا أن التكبيرات سيتم رفعها من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم ويقتصر حضور الصلاة على الإمام وعمال المسجد دون فتح المساجد للمصلين، وهو ما يعني أن صلاة عيد الأضحى هذا العام ستكون مثل صلاة عيد الفطر الماضي، يتم أداؤها في المنزل، وفي السطور التالية نوضح كيفية أداء صلاة العيد في المنزل وفق مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية.



