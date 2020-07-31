المحافظات تستعد للعيد.. تجهيز المجازر للذبح المجاني.. حملات مكثفة على الأسواق.. وغرف عمليات للمتابعة

مجازر المحتافظات تستعد لاستقبال الأضاحي

غرامات تصل لـ 20 ألف جنيه للذبح بالشوارع

حملات مكثفة لضبط الأسواق ورفع الإشغالات

طوارئ بالمديريات الخدمية وغرف عمليات للمتابعة





استعدت محافظات الجمهورية لاستقبال عيد الأضحى المبارك بإعلان حالة الطوارئ بالمديريات والأحياء، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء باستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق.





في القاهرة شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشئون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.





وأكد محافظ القاهرة على توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة .





وتفقد المحافظ اليوم مجزر البساتين الآلي لمتابعة استعداد المجزر لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى.



واطمأن المحافظ خلال جولته على اتخاذ الاجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين عن أسعار اللحوم الحية وبعد الذبح مطالبًا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيًا.

كما تفقد المحافظ أقسام المجزر المختلفة ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات مشددًا على حسن معاملة المواطنين.



وفي الجيزة أكد اللوء أحمد راشد محافظ الجيزة أن هذا العام هو إستثنائي على الأمة الإسلامية والعالم أجمع مشيرًا إلي أن الدولة لم تدخر جهدًا فى وضع الخطط الإستباقية للسيطرة على إنتشار فيروس كورونا بإطلاق حملات التوعية لجميع فئات المجتمع مؤكدًا على ضرورة التكاتف والتعاون لتجاوز هذه الفترة العصيبة من أجل حماية الوطن والمواطنين .

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بإتخاذ الإجراءات الآمنة التي حددتها وزارة الصحة، ويجب إتباعها للحد من إنتشار فيروس "كورونا" خلال أجازة عيد الأضحى المبارك .

والتي تتمثل في المحافظة على مسافة التباعد الإجتماعي بين الأفراد على ألا تقل عن 1 متر وإرتداء الكمامة المصنعة من القماش مع إتباع الإرشادات الخاصة بكيفية إرتدائها وإزالتها والتخلص منها بالاضافه إلى الحد من التجمعات الإجتماعية العامة والخاصة وتشجيع عدم المصافحة باليد، في اللقاء وتحية الناس لتخفيف إنتقال العدوى خاصة في الأماكن المغلقة . وشملت الإجراءات الوقائية منع تجمع أعداد كبيرة من المواطنين في الاماكن العامه المرتبطه بالأنشطه الخاصه بالعيد مثل الأسواق والمحلات التجاريه والمطاعم وغيرها .

كما ناشدت محافظة الجيزه المواطنين من كبار السن والذين لديهم تاريخ مرضي سابق، مثل مرضى السكري وإرتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرئه المزمنه والأوعيه الدمويه وأمراض الكلى المزمنه وتثبيط المناعه والسرطان بعدم التواجد في أي تجمعات، نظرًا لأنهم الفئات الاكثر عرضه للاصابه بالفيروس . وأكد محافظة الجيزة أنه سيتم تنفيذ حملات خلال أيام عيد الأضحى المبارك لمتابعة التزام المحلات والمنشآت بالإجراءات الاحترازية الواجب تنفيذها لمكافحة تفشى فيروس كورونا سواء بمواعيد الغلق أو بالطاقة الاستيعابية للمنشآت التجارية والمحال وعدم وجود أى تجمعات بالإضافة إلى متابعة غلق الحدائق والمتنزهات. اقرأ أيضا .. لإلقائهم المخلفات والرتش بترعة المريوطية.. محافظ الجيزة يوقف مشرف وسائق نظافة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر







كما رفعت أجهزة أسوان حالة الطوارئ بالمجازر المختلفة بمختلف المدن والمراكز للاستعداد للقيام بأعمال الذبح للأضاحى المتنوعة ، مع العمل بمنع الإجازات للعاملين بها ، وإدارات التفيش وغيرها .





وقرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فرض 3 آلاف جنيه كغرامة مالية لكل من يقوم بالذبح فى الشوارع وخاصة فى ظل التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجانًا أيام العيد، بجانب حظر إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة ، وفى حالة المخالفة يتم فرض غرامات مالية تصل إلى 20 ألف جنيه ، مع القيام بإزالة هذه الشوادر.

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وبالتوازى مع ذلك تقوم إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى بأسوان بتنظيم سلسلة من الحملات التفتيشية المتتالية على الأسواق ومحلات الجزارة واللحوم والمطاعم لضبط الأسواق خلال فتره الأعياد بتوجيهات من وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبتكليفات مشددة من الدكتور أحمد صالح مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسوان .

واستهدفت الحملة أسواق اللحوم بكل مدن ومراكز المحافظة حيث أسفرت عن ضبط طن ونصف لحوم بلدى بقرى وضانى ولحوم مستوردة ودواجن وأسماك ، وكانت المخالفات ما بين ذبح خارج المجزر و مجهول المصدر وغير صالح للإستهلاك الآدمى تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة، وتم تحرير 24 محضر جنح أمن دولة طوارئ، وجار إتخاذ اللازم بمعرفة النيابة المختصة .

وكلف اللواء أشرف عطية مسئولى المحليات بأن يتم التنبيه على أصحاب محال الجزارة الراغبين بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو بإقامة شوادر ملحقة بها بأن يتقدموا للحى المختص إعتبارًا من اليوم وحتى الخميس القادم للحصول على الترخيص اللازم وسداد مقابل المعاينة الميدانية ، ويشترط بأن يكون الذبح داخل محل الجزارة.

ووجه أشرف عطية شركات النظافة بالقيام بمهام الجمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح من أمام محلات الجزارة ، مع عدم إلقاء مخلفاتها فى صناديق القمامة ، علاوة على قيام قطاع الصرف الصحى بتنفيذ أعمال تطهير المطابق والشنايش بنطاق كل موقع يتم التصريح به وذلك كله يتم بهدف الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للشوارع والميادين بمختلف المراكز والمدن.

وفى نفس السياق وجه محافظ أسوان الأجهزة التموينية بتكثيف أعمال التفتيش على المخابز للتأكد من توافر الخبز بالجودة المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة ، مع إعداد حملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أى مخالفات ، بجانب قيام مسئولى الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية بدائرة المحافظة.

وطالب المحافظ بتشكيل غرفة عمليات بكل مركز ومدينة للمتابعة المستمرة لتوفير مطالب وإحتياجات المواطنين خلال فترة العيد مع التأكيد على تشكيل فرق للطوارئ بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لتجهيز فرق الصيانة بالشبكات والمرافق على طوال الـ 24 ساعة لتلقى أى بلاغات وسرعة التعامل الفورى مع أى حالات طارئة .









تشتمل متابعة رئيس مجلس الإدارة بشكل مستمر لمديرى الإدارات بجميع أنحاء محافظة الاقصر و متابعة مدير عام المياه ومدير عام الصرف لكافة المحطات داخل المحافظة . وفي الأقصر رفعت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمحافظة الاقصر برئاسة اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتى

واكد رئيس مجلس ادارة الشركة بانخه تم التأكيد على الجاهزيه داخل غرفة عمليات الخط الساخن 125 خلال ال 24 ساعة مع تكثيف العمالة داخل الخط خلال الثلاثة ورديات، طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

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واشار الى انه تم التأكيد والمتابعة على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، ومتابعة خدمة “الواتس آب” بصفه مستمرة والصفحة الرسمية ( شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ) على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والمتابعة المستمرة كل ساعتين لغرفة عمليات الخط الساخن بالإدارات التابعة والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفاءتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد.

وتم إجراء المتابعة مع رئيس قطاع التشغيل والصيانة فى حالة حدوث أى أعطال مفاجأة والتنسيق والمتابعة مع إدارة الشبكات، و متابعة مدير عام المياه للصيانات الدورية للمحطات والتأكد من سلامة طلمبات المياه ، و متابعة مدير عام الصرف الصحى لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات وعمل إختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال إنقطاع التيار الكهربائي.

واضاف بانه تم التنبيه على الحملة الميكانيكية لرفع درجة إستعداد السيارات والمعدات خاصة ( سيارات الطوارئ ومياه الشرب وسيارات الكسح ) وذلك فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إنسداد بالخطوط الرئيسية أو الفرعية، و إبلاغ رئيس مجلس الأدارة ومدير عام المياه ومدير عام الصرف ومدير عام الخط الساخن بأى طارئ فى حينه.

كما يتم إبلاغ الجهات الخارجية المعنيه ( غرفة عمليات المحافظة - الشركة القابضة لمياه الشرب - حماية النيل - البيئة - الصحة ) و الإبلاغ الفورى لإدارة التوعيه والإعلام بأى تغيرات فى حالة وجود أعطال لإصدار بيان توضيحى للمواطنين بوسائل الإعلام المختلفة، و زيادة نشاط وحدة المتابعة الميدانية خلال الورديات، ومراجعة 80% من المكالمات التليفونية الواردة من المواطنين على الكول سنتر، وإبلاغ الموظف المقصر فى حالة وجود تقصير والتوجيه بلفت النظر . والمحاسبة فى حال التكرار.

كما ناشدت الشركة المواطنين بمحافظة الأقصر سرعة الإتصال والإبلاغ فى حالة حدوث مشكلة أو إنقطاع فى المياه بغرفة عمليات الخط الساخن 125 من تليفون أرضى – أو رقم 0952282406 – رقم 01147999752 من أى شبكة إتصالات أخرى.







