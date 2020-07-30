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فن

تفاصيل عرض مسرحية حريم النار في عيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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محمد نحلة
يعرض على مسرح الطليعة ثاني وثالث ورابع أيام العيد مسرحية حريم النار" ب" قاعة زكي طليمات "، في السابعة والنصف مساء.

العرض عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الإسباني فدريكو جارسيا لوركا، بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل ،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي. 
 
ويعرض أيضا في نفس الفترة مسرحية المتفاؤل وأكد الفنان إيهاب فهمي لـ"صدى البلد" عرض مسرحية المتفائل خلال أيام عيد الأضحى المقبل، مشيرا إلى أن المسرح القومي يتخذ جميع تعليمات السلامة العامة، حرصا على جميع الحضور.

وأكد "فهمي" الذي تولى رئاسة المسرح القومي شهر فبراير الماضي، أن العرض يبدأ في تمام الثامنة مساء على المسرح القومي بالعتبة ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحي، مؤكدا أن العرض سيستمر بعد العيد أيضا ثلاثة أيام في الأسبوع.

العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى.
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