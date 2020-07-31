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سيارات

لأول مرة .. صور مسربة لـ بيجو 3008 موديل 2021

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

نشر موقع Forum-Peugeot الخاص بعشاق العلامة التجارية الفرنسية بيجو، العديد من الصور المسربة لسيارة بيجو 3008 على الانترنت

وكشفت الصور المسربة عن كناية هذه السيارة ، فهي سيارة بيجو من نوع كروس أوفر تمتلك شبك أمامي محدث تتدفق إلى مصابيح أمامية جديدة كليًا مع أضواء تشغيل / إشارات نهارية تشبه المستخدمة في 208 و508.

أما عن التصميم الخارجى للسيارة ، فقد حصلت 3008 المحدثة على اكصدام أمامي جديد مع مدخل هواء مركزي أوسع، وفي الخلف، تبدو التغييرات أقل وضوحًا، حيث يبدو أن الكروس اوفر المحدثة ستحتوي على مصابيح خلفية محدثة وأنابيب عادة لامعة.

أما بالنسبة للمقصورة الداخلية ، فقد تبدو الترقيات طفيفة، حيث حصلت السيارة على نظام ترفيهي جديد يتميز بشاشة أكبر بكثير، ويمكن أيضًا رؤية عجلة قيادة معدلة بشكل خفيف، والكثير من الإضاءة المحيطية الزرقاء.

وستستمد السيارة بيجو 3008 قوتها من نفس خيارات محرك الموديل السابق، لذا يمكننا توقع حصولها على محرك بثلاثة أسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 128 حصان أو بأربعة أسطوانا سعة 1.6 لتر بقوة 178 حصان، كما يُمكن أن تحصل على محركين هجينين بالقابس بقوة 178 حصان و197 حصان.

كما يمكن أن تتوفر السيارة في بعض الأسواق بمحرك بأربعة أسطوانات 1.5 لتر بقوة 128 حصان، أو محرك بأربعة أسطوانات سعة 2 لتر بقوة 178 حصان.

لأول مرة .. صور مسربة لـ بيجو 3008 موديل 2021
لأول مرة .. صور مسربة لـ بيجو 3008 موديل 2021
لأول مرة .. صور مسربة لـ بيجو 3008 موديل 2021
لأول مرة .. صور مسربة لـ بيجو 3008 موديل 2021
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