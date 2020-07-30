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أخبار العالم

حكومة السراج تفرض حظر التجول الشامل طوال أيام عيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:20 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج غير الشرعية في ليبيا، اليوم الخميس، تمديد حظر التجول لمدة 5 أيام وعلى مدى الـ 24 ساعة، اعتبارًا من الساعة الرابعة مساء غد الجمعة مع الإغلاق التام للمدن ومنع التنقل بينها، إضافة إلى منع التجمعات الكبيرة وخصوصًا في المصايف والحدائق.

كما أشارت إلى أنه وبعد انتهاء مدة الخمسة أيام، يستمر الحظر لخمسة أيام أخرى من التاسعة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالي، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس.

واستثنى من هذا القرار الخدمات الضرورية كمحلات المواد الغذائيّة والصيدليات، على أن يسمح بالتنقل على الأقدام، لتوفير الاحتياجات الضرورية للأسرة، إضافة إلى الاستثناءات الواردة بأحكام القرار رقم 215 للعام 2020، بما في ذلك سريانه إلى حين صدور قرار بتمديده أو تعديله أو إلغائه.

وسجلت ليبيا، اليوم الخميس، أعلى حصيلة يومية في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوسائل الإعلام الليبية، أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الخميس، تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر حصيلة يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد.

وبذلك، يصل إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد منذ ظهور أول إصابة بالفيروس في مارس الماضي 3222 حالة، بينها 2550 حالة نشطة.

وأضاف المركز الليبي أنه تم تسجيل اربع حالات وفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 76 حالة.
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