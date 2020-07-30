النائبة سيلفيا نبيل تهنئ الرئيس السيسي والمصريين بعيد الأضحى

هنأت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





وقالت "نبيل" في بيان لها، أتقدم بخالص التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور علي عبد العمال رئيس مجلس النواب، والشعب المصري، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، ورجال القوات المسلحة والشرطة، وأسر الشهداء بخالص التهاني القلبية".

وأعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إجازة عيد الأضحى 2020 للقطاع العام حيث تبدأ يوم وقفة عرفات الموافق 30 يوليو وتنتهي يوم 3 أغسطس.





كما أعلنت وزارة القوى العاملة إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص حيث تضمنت 3 أيام وهم يوم وقفة عرفة وأول وثاني أيام العيد.