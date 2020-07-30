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أخبار العالم

إسبانيا تسجل 1229 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:34 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحة الاسبانية، اليوم الخميس، تسجيل 1229 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وبحسب وكالة رويترز للأنباء، فهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تسجيل فيه إسبانيا أكثر من 1000 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، منذ أن رفعت الحظر في 21 يونيو.


وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 285430 حالة إصابة.


وتحتل اسبانيا المرتبة التاسعة حول العالم في عدد الاصابات الإجمالي بفيروس كورونا، حيث سجلت إجمالي إصابات بلغ 332510 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 28443 وفاة. بحسب ما أحصاه موقع وورلد ميتر.
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