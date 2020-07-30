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أخبار البلد

قومي المرأة: تسجيل فيديوهات شخصية تحمل رسائل توعية بانتخابات الشيوخ

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:54 م
صدى البلد
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أمل مجدى
عقدت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدورى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة سناء السعيد عضو المجلس ومقررة اللجنة ، وبمشاركة عدد من عضواتها و أعضائها .

 
وأكدت سناء السعيد أنه مع بدء مرحلة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ القادمة والتي تقتصر على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كوفيد 19 سوف يقوم أعضاء اللجنة بتسجيل فيديوهات شخصية تحمل رسائل للتوعية بانتخابات مجلس الشيوخ القادمة والتعريف بدور اللجنة والمجلس خلال هذه المرحلة ونشرها على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.


ولفتت إلى وجود خطة متكاملة لدى المجلس لتعزيز مشاركة المرأة خلال الانتخابات القادمة سواء المرأة المرشحة أو الناخبة أو خلال متابعة الانتخابات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرة الى دور غرفة العمليات بالمجلس والخط الساخن المعني باستقبال شكاوى واستفسارات السيدات من خلال فروع المجلس بالمحافظات على مدار 24 ساعة خلال أيام الانتخابات.
 
قومي المرأة: تسجيل فيديوهات شخصية تحمل رسائل توعية بانتخابات الشيوخ
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