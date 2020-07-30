قومي المرأة: تسجيل فيديوهات شخصية تحمل رسائل توعية بانتخابات الشيوخ

عقدت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدورى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة سناء السعيد عضو المجلس ومقررة اللجنة ، وبمشاركة عدد من عضواتها و أعضائها .





وأكدت سناء السعيد أنه مع بدء مرحلة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ القادمة والتي تقتصر على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كوفيد 19 سوف يقوم أعضاء اللجنة بتسجيل فيديوهات شخصية تحمل رسائل للتوعية بانتخابات مجلس الشيوخ القادمة والتعريف بدور اللجنة والمجلس خلال هذه المرحلة ونشرها على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.







