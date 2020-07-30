سقوط صاروخ داخل المطار العسكري في العاصمة العراقية بغداد

كشفت مصادر إلى فضائية العربية السعودية، اليوم الخميس، عن سقوط صاروخ داخل المطار العسكري في مطار العاصمة العراقية بغداد.





ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر، اليوم الخميس، عن إحالة 8 من قوات حفظ النظام في العراق إلى القضاء على خلفية قتل المتظاهرين في احتجاجات أكتوبر الماضي.





ووفقا للمصادر التي نقلت عنها فضائية الحدث السعودية فإنه تم توجيه اتهامات بقتل المتظاهرين إلى 3 عناصر من قوات حفظ النظام العراقي.





وأعلنت الحكومة العراقية مقتل 560 شخصا في الحراك الذي شهدته البلاد منذ أكتوبر الماضي، وخاصة في العاصمة العراقية بغداد.