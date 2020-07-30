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أخبار العالم

سقوط صاروخ داخل المطار العسكري في العاصمة العراقية بغداد

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:57 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت مصادر إلى فضائية العربية السعودية، اليوم الخميس، عن سقوط صاروخ داخل المطار العسكري في مطار العاصمة العراقية بغداد. 

ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر، اليوم الخميس، عن إحالة 8 من قوات حفظ النظام في العراق إلى القضاء على خلفية قتل المتظاهرين في احتجاجات أكتوبر الماضي. 

ووفقا للمصادر التي نقلت عنها فضائية الحدث السعودية فإنه تم توجيه اتهامات بقتل المتظاهرين إلى 3 عناصر من قوات حفظ النظام العراقي. 

وأعلنت الحكومة العراقية مقتل 560 شخصا في الحراك الذي شهدته البلاد منذ أكتوبر الماضي، وخاصة في العاصمة العراقية بغداد.
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