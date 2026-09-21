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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيرة الأحمر ترد على تصريحات بدر رجب بشأن القمة: العبرة بالنهاية والرد في الملعب

مباراة القمه
مباراة القمه
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

علقت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على التصريحات التي أدلى بها بدر رجب، لاعب الأهلي السابق، بشأن مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، والتي قال خلالها إن نقاط المباراة مضمونة للفريق الأحمر.

وقالت نيرة الأحمر، خلال تصريحاتها عبر «راديو صوت الزمالك»: «عندي تعليق كده على أحد اللاعبين السابقين للنادي الأهلي، الأول كابتن بدر رجب، اللي كان طبعًا ليه كل الاحترام والتقدير، قال إن نقاط مباراة القمة مضمونة للأهلي، وكله بقى يعني بيكمل وراه».

وأضافت: «الحقيقة أنا دايمًا بقيت بشوف التصريحات دي وأقول: العبرة بالنهاية وخلاص. يعني لا نلتفت إلى هذه التصريحات يا جماعة، أنا ده رأيي».

وأكدت نيرة الأحمر أنها لا ترغب في الدخول في أي مهاترات مرتبطة بالمباراة، قائلة: «مش عايزة أخش في المهاترات دي بصراحة، مش عايزة أتكلم أكتر من اللازم في هذه المهاترات، لأن أحسن رد بيبقى الرد اللي في الملعب، أحسن رد اللي هو بتاع النهايات».

وأشارت إلى أن الفريق الذي يستحق الفوز في النهاية هو من سيحصد لقب الدوري، دون إمكانية التنبؤ بنتيجة المنافسة في الوقت الحالي، موضحة: «هو مين هيكسب في النهاية؟ سواء الزمالك بقى، سواء الأهلي، في الآخر اللي يستحق هيفوز بالدوري».

وتابعت: «فهذه المهاترات وهذا الكلام الكثير، وإنه لا، نقاط مباراة القمة مضمونة.. لا، ده مش عارف مين هياخد الدوري! مين اللي هياخد الدوري يا جماعة؟ أو مين يقدر يقول مين اللي هياخد الدوري بعد 4 أو 5 جولات؟».

وضربت نيرة الأحمر مثالًا بالإصابات والظروف التي قد تطرأ على الفرق خلال الموسم، قائلة إن فريقًا متصدرًا للبطولة قد يتعرض لإصابات أو ظروف تؤثر على مسيرته، متمنية السلامة لجميع اللاعبين في مختلف الأندية.

واختتمت حديثها بالتأكيد على صعوبة توقع بطل الدوري في المراحل المبكرة من المسابقة، قائلة: «عشان كده هو اسمها بطولة النفس الطويل، متقدرش تتوقع أي حاجة في بطولة الدوري».

نيرة الأحمر الزمالك مباراة القمة المرتقبة الأهلي الدوري الممتاز

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